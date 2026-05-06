Capturan en Cali a adulto mayor señalado de abuso sexual contra su nieta

Dos hombres fueron capturados en Cali en el marco de operativos adelantados por la Policía Metropolitana contra delitos sexuales. Los hechos, según las autoridades, ocurrieron en casos distintos y no están relacionados entre sí.

El primer caso corresponde a la detención de un adulto mayor, señalado de presuntamente abusar sexualmente de su nieta en el oriente de la ciudad. De acuerdo con la investigación, el hombre habría aprovechado momentos en los que quedaba a cargo de la menor para cometer los hechos.

Las autoridades indicaron que el presunto agresor utilizaba amenazas y mecanismos de intimidación, incluso engaños económicos, para evitar que la víctima denunciara lo ocurrido.

“Fue capturado en el barrio El Diamante. Era requerido por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, en concurso homogéneo, y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado”, confirmó el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

En un segundo hecho, registrado en el barrio El Limonar, fue capturado en flagrancia un hombre de 39 años, señalado de presunto abuso sexual contra una mujer. Según la investigación, el detenido tendría antecedentes por delitos sexuales desde 2016.

Las autoridades también señalaron que el hombre representaba un riesgo para la comunidad, ya que presuntamente acechaba a posibles víctimas en espacios públicos, especialmente en entornos cercanos a lugares de congregación religiosa.

“Ambos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario”, añadió el coronel Melo.