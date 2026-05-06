Autoridades de Pereira y colegio Técnico Superior activan plan para mejorar la convivencia escolar

Pereira

Tras recientes situaciones de conflicto que, al parecer, han sido protagonizadas por estudiantes del Instituto Técnico Superior, la Alcaldía de Pereira, en articulación con las directivas del plantel, pusieron en marcha una serie de estrategias orientadas a fortalecer la convivencia y prevenir nuevos episodios de violencia entre estudiantes.

La intervención se definió luego de una mesa técnica en la que participaron representantes del Comité de Convivencia Escolar, docentes, padres de familia, Policía de Infancia y Adolescencia y funcionarios de la Secretaría de Gobierno, a través de la estrategia Entornos Seguros.

Durante el encuentro se analizaron los hechos registrados, entre ellos una riña que, según se indicó, habría sido motivada por un reto viral. A partir de este diagnóstico, se acordó la implementación de un plan de acción que incluye el acompañamiento institucional, la identificación de estudiantes en situación de riesgo junto con sus familias y la activación de medidas preventivas.

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Desde la Secretaría de Gobierno se dispuso el apoyo de un equipo psicosocial y gestores de convivencia, que trabajarán de manera directa con la comunidad educativa para evitar que se repitan situaciones que afecten el ambiente escolar, así lo confirmó Liliana Rodríguez, articuladora de Entornos Seguros de la Alcaldía de Pereira.

“El colegio se encarga de focalizar a los estudiantes y a sus padres y la Secretaría de Gobierno, hará el acompañamiento con el equipo psicosocial y gestores para prevenir alteraciones a la sana convivencia”, afirmó Rodríguez.

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Por su parte, el rector de la institución, José Daniel Ocampo Marulanda, destacó el respaldo de la administración municipal y reiteró la importancia de consolidar rutas de atención preventiva que permitan actuar de manera oportuna ante cualquier alteración de la convivencia.

“Hemos solicitado el acompañamiento de la administración municipal y hemos encontrado toda la disposición de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación y del mismo alcalde, Mauricio Salzar, de abrazar al Instituto Técnico Superior en temas de convivencia”, expresó el rector del colegio.

Como parte de las acciones inmediatas, se adelantaron jornadas de acompañamiento en los horarios de ingreso y salida de los estudiantes, con presencia de la Policía de Infancia y Adolescencia, así como espacios de diálogo con los jóvenes para promover comportamientos seguros y responsables.

Las autoridades señalaron que estas acciones hacen parte de un esfuerzo conjunto por garantizar entornos educativos seguros, fortalecer la cultura del respeto y proteger el bienestar de estudiantes, docentes y comunidad en general.

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