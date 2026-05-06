MinAmbiente confirma que equipo de la India llega a Colombia para posible traslado de hipopótamos

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AMBIENTE

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, confirmó que el Gobierno avanza en un plan integral para controlar la población de hipopótamos en Colombia, combinando la eutanasia con el traslado de ejemplares al exterior.

Tras una reunión con la organización india Vantara, se definieron nuevos pasos concretos dentro de esta estrategia para enfrentar el crecimiento de esta especie invasora.

“Avanzamos en las conversaciones sobre posibles procesos de traslocación, y reiteramos que Colombia continúa avanzando con todas las gestiones diplomáticas necesarias con los países interesados”, indicó la ministra.

Como primer resultado, se acordó la visita al país de una misión técnica internacional en las próximas semanas, que evaluará las condiciones de los animales y estructurará una propuesta integral.

“Se acordó una visita a Colombia por parte del equipo técnico de Vantara (…) quienes evaluarán las condiciones actuales de los hipopótamos y trabajarán (…) en la construcción de una propuesta integral de translocación”, aseguró la entidad.

El proceso, según el Gobierno, deberá cumplir con todos los requisitos legales internacionales, especialmente ante la autoridad CITES de la India.

La ministra también aclaró que esta eventual operación no implicará recursos económicos por parte de Colombia.

“La translocación de los individuos no implica ningún tipo de transacción económica entre países”, indicó Vélez.

En paralelo, el Ministerio asegura que continuará trabajando con las Corporaciones Autónomas Regionales para implementar las medidas de control y coordinar la visita técnica.

En ese sentido, pese a la exploración del traslado, el Gobierno insistió en que la eutanasia seguirá siendo una herramienta clave dentro del plan.

“La translocación deberá entenderse como una medida complementaria a la eutanasia. Las instancias judiciales ya han conminado a las autoridades (…) a implementar acciones orientadas a la reducción de las poblaciones de hipopótamos”, indicó la ministra.

El Gobierno advierte que la expansión del Hippopotamus amphibius representa riesgos para los ecosistemas, las especies nativas y las comunidades locales, especialmente en la cuenca del río Magdalena.