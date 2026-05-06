Medellín honra la memoria de las víctimas del conflicto en festival internacional de danza

Medellín

El talento local de Medellín y la memoria en honor a las víctimas del conflicto armado, brillaron en el escenario global con la participación del colectivo paisa de danza contemporánea Malas Compañías en Volcánica, el primer Festival Internacional de Danza de Costa Rica. La representación antioqueña estuvo a cargo de la obra Persistencia, una pieza que destaca no solo por su calidad estética, sino por su profundo compromiso con el relato del conflicto armado colombiano, logrando un intercambio cultural clave entre artistas de Europa y Latinoamérica.

Persistenciadestaca como una propuesta coreográfica que rinde homenaje a la resiliencia de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas en Colombia. Esta obra utiliza el lenguaje del cuerpo en movimiento para dialogar con diversos entornos arquitectónicos, urbanos y naturales, transformando el escenario en un espacio público de resistencia activa. Esta puesta en escena permite que el dolor y la esperanza de las víctimas trasciendan las fronteras nacionales, convirtiendo la danza en una herramienta de denuncia, concientización y reparación simbólica.

El proyecto artístico fue seleccionado como ganador de los estímulos a residencia artística del Museo Casa de la Memoria en el año 2019. Este respaldo institucional fue el motor que permitió la fase de investigación y consolidación de la pieza. La llegada de Persistencia a un festival de la talla internacional como Volcánica reafirma la importancia de las políticas de fomento cultural de la ciudad, demostrando que los estímulos locales son plataformas reales para la internacionalización del arte local con enfoque social.

La participación de Medellín en este encuentro en Costa Rica evidencia cómo las memorias del conflicto colombiano pueden promover el diálogo con públicos globales a través del arte. Al llevar el relato de la desaparición forzada a escenarios internacionales, el colectivo Malas Compañías no solo proyecta la danza contemporánea de la región, sino que mantiene vigente el llamado por la memoria y la búsqueda de la verdad ante la mirada del mundo.