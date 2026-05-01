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01 may 2026 Actualizado 15:50

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Manizales

Con actos culturales y chirimías, las centrales obreras marcharán en Manizales el 1 de mayo

Las organizaciones sociales acordaron reunirse en el sector de El Cable para celebrar el Día Internacional del Trabajo.

Marcha del 1 de mayo en el sector de El Cable, en Manizales.

Marcha del 1 de mayo en el sector de El Cable, en Manizales.

Marcha del 1 de mayo en el sector de El Cable, en Manizales.
Manizales

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La marcha del Día Internacional del Trabajo iniciará hacia las 9:30 a. m. en Manizales, donde aproximadamente 2.000 personas, recorrerán la avenida Santander hasta el Parque Caldas, sobre la carrera 22.

Le puede interesar: Adolescentes son aprehendidos en zona rural de Manizales con armamentos y prendas alusivas al ELNSegún la disponibilidad de los marchantes, se concentrarán en este último sector o continuarán hasta la Plaza de Bolívar, centro de la capital del departamento de Caldas.

Le puede interesar: Vehículo rodo 100 metros en la vía Manizales- Bogotá, ocupantes se salvaron de milagro

Moisés Gallego, uno de los líderes de la marcha, cuenta que celebrarán esta jornada con una masiva asistencia recorriendo las principales calles de la ciudad en medio de actos culturales y chirimías. Además, augura un buen número de personas, ya que la capital de Caldas amaneció con tiempo seco.

Las centrales como la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), insisten que se trata de un encuentro totalmente pacífico.

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