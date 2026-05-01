Con actos culturales y chirimías, las centrales obreras marcharán en Manizales el 1 de mayo

Marcha del 1 de mayo en el sector de El Cable, en Manizales.

Manizales

La marcha del Día Internacional del Trabajo iniciará hacia las 9:30 a. m. en Manizales, donde aproximadamente 2.000 personas, recorrerán la avenida Santander hasta el Parque Caldas, sobre la carrera 22.

Le puede interesar: Adolescentes son aprehendidos en zona rural de Manizales con armamentos y prendas alusivas al ELN Según la disponibilidad de los marchantes, se concentrarán en este último sector o continuarán hasta la Plaza de Bolívar, centro de la capital del departamento de Caldas.

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Moisés Gallego, uno de los líderes de la marcha, cuenta que celebrarán esta jornada con una masiva asistencia recorriendo las principales calles de la ciudad en medio de actos culturales y chirimías. Además, augura un buen número de personas, ya que la capital de Caldas amaneció con tiempo seco.

Las centrales como la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), insisten que se trata de un encuentro totalmente pacífico.