En Manizales establecen plan de contingencia para contrarrestar incendios durante El Niño

Caldas

La Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales (UGR), el Cuerpo Oficial de Bomberos y Aguas de Manizales, proyectan un plan para la reducción de riesgo frente a los incendios forestales y desabastecimiento de agua. Diego Rivera, director de la UGR, explica que en esta capital hay particularidades como las lluvias, las cuales se presentarán hacia el occidente y norte de la ciudad.

“Realizamos la caracterización y pronósticos, de acuerdo a la información del IDEAM. Frente a esas dos amenazas (incendios y desabastecimiento hídrico) actualizamos el plan de contingencia, por eso la próxima semana tendremos una sesión del Comité de Conocimiento y Reducción de Riesgo donde participan varias instancias como Corpocaldas, Aguas de Manizales y otras secretarías de la administración municipal, con el propósito de adaptar el instrumento a las circunstancias que se pueden presentar”, explicó el Director de la Unidad de Gestión del Riesgo de la capital del departamento de Caldas.

Igualmente, indica que también habrá altas temperaturas y precipitaciones concentradas en algunos sectores de Manizales. “Habrá lluvias en la comuna Atardeceres, vereda La Cabaña, cerca al relleno sanitario y barrio Galán, donde se han registrado los mayores acumulados, históricamente”.

Uno de los municipios de Caldas donde se preparan ante dicho fenómeno es Norcasia, allí pronostican altas temperaturas y posible falta de agua potable, por lo que con la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo trabajan en mitigar posibles afectaciones a más de 6.000 habitantes.

Le puede interesar: Hay demoras en la entrega del nuevo pasaporte en el departamento de Caldas

“Desde la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo y la Jefatura de Gestión del Riesgo, trabajamos para mitigar los efectos que pueda tener el fenómeno. De la misma manera, con las juntas de acción comunal nos enfocamos en que la gente no haga quemas que produzcan afectaciones ambientales. Hay que aclarar que tenemos tres bocatomas (Las Pavas, La Y y La Virgen) que no dependen del Embalse Amaní, pero sí se han visto con afectaciones en temporadas anteriores, por lo que esperamos que con el Plan Departamental de Aguas optimizar el proyecto acueducto municipal”, manifiesta Diego Fernando Olarte, alcalde de Norcasia.

Desde la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, articulan las acciones con los cuerpos de bomberos, Defensa Civil y organismos de socorro mediante el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo para actuar frente a la venidera temporada de sequía.