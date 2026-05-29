Dos municipios en Caldas están en riesgo por violencia política en elecciones este domingo: MOE

Manizales

La Dorada y Riosucio son las dos poblaciones caldenses de las 386 en Colombia que están en riesgo por violencia política para las elecciones presidenciales que se cumplirán el último domingo de mayo, sin embargo, en la reciente sesión del Comité de seguimiento, indican que las autoridades harán mayor supervisión en ambos municipios.

“Estamos preocupados con la situación y el ambiente en este proceso electoral, hay un clima tensionante por varios factores. Uno de los principales es la violencia política que existe en el país, persiste el riesgo por la presencia de grupos armados ilegales o presencia de delincuencia común, por eso aparecen aquellas localidades de nuestro departamento como un riesgo medio. En el último comité de seguimiento electoral realizado en Riosucio, dan un parte de tranquilidad en los 339 puestos de votación”, manifiesta Gustavo Ocampo Salazar, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Caldas.

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Por otra parte, Ocampo se refirió a la polarización que aumenta cada vez más en redes sociales, de la misma forma, sobre posibles fraudes de altos funcionarios, lo que generaría desconfianza en la ciudadanía.

“La polarización política se ha acentuado mucho con esta campaña presidencial, especialmente, en redes sociales, la violencia verbal entre opositores ha enrarecido el ambiente político colombiano. Otro aspecto que está afectando a los ciudadanos es la narrativa de posibles fraudes por altos funcionarios generando desconfianza. La MOE garantiza que sus trabajadores, empleados, profesionales expertos y auditores del software de la registraduría que han participado en los simulacros, es bastante difícil un posible fraude”.

Ocampo Salazar, culmina diciendo que a pesar de dichos riesgos de nivel medio, hay garantías de que la jornada electoral se cumpla sin mayores novedades.