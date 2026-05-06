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“Inaceptable que el ELN pretenda reemplazar al Estado”: Roy Barreras sobre ‘juicio’ a secuestrados

Roy Barreras habló en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y conminó a todos los candidatos de las elecciones presidenciales 2026 a exigir la inmediata liberación de los funcionarios de la fuerza pública sometidos a un supuesto ‘juicio revolucionario’.

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¿Qué dijo Roy Barreras sobre el anuncio del ELN?

Desde su posición como figura política ligada al acuerdo de paz con las Farc, el candidato Roy Barreras manifestó en Caracol Radio su rechazo a la supuesta “sentencia” anunciada por el ELN.

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“Es inaceptable que pretendan reemplazar al Estado; es un comportamiento similar al que tenía el ‘Mono Jojoy’ y hay que recordar que tanto él como ‘Raúl Reyes’ y ‘Romaña’ terminaron muertos y el Estado sigue aquí; su pretensión jamás ocurrió y jamás ocurrirá con el ELN”, expresó.

Mensaje de Roy Barreras a los candidatos presidenciales

El candidato presidencial exigió a todos los candidatos presidenciales condenar el supuesto ‘juicio revolucionario’ del ELN.

“Todos los candidatos, además de rechazar esta pretensión de reemplazar el Estado, tienen que exigir la liberación inmediata de esos colombianos que están sufriendo, ellos y su familia. El Estado tiene que ser siempre capaz de someter a los ilegales”, reclamó Barreras.

Diferencias entre diálogos con las Farc y el ELN

Roy Barreras rechazó también las pretenciones del ELN de iniciar diálogos con el nuevo gobierno electo.

“Hubo un fortalecimiento de las fuerzas militares, la liberación de colombianos secuestrados se produjo en la Operación Jaque con inteligencia, no fue bajo sometimiento. Solo después de fortalecer el Estado y el Marco Jurídico para la Paz fue posible. Hay que recordar que las Farc renunciaron al secuestro”, sentenció.

Escuchar la entrevista completa:

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