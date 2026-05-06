Tenemos destruidas todas las capacidades de FFMM: Paloma Valencia tras declaraciones del ELN

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló este miércoles, 6 de mayo, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, para referirse a la situación de orden público que vive el país luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciara que le impuso ‘juicio revolucionario’ a agentes del CTI y policías secuestrados desde mayo de 2025.

“Nosotros no podemos seguir teniendo la idea de que es que aquí hay unos grupos buenos, unos malos y que la gran pregunta es si son políticos o no son políticos. Todos los grupos ilegales son ilegales y tienen que ser perseguidos”, apuntó Valencia en su primera intervención.

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Así mismo, enfatizó en una de sus más constantes críticas al Gobierno Petro: “Aquí hay que reconocer el fracaso de la paz total porque aquí lo que hicieron fue levantarle las órdenes de captura a los bandidos en el primer año y medio del Gobierno”.

Debilitamiento de la fuerza pública y las Fuerzas Militares

Y esa que para la candidata Paloma Valencia muchas de las coyunturas de orden público que hay en Colombia pasan por lo que ella califica como un debilitamiento de las fuerzas en el país.

“Este Gobierno nos va a entregar el país con una cifra aproximada de 30.000 hombres en armas, unas fuerzas públicas a las que les han sacado más de 150 generales, sin incluir la caída de todas las fuerzas en pie de fuerza, porque además no han podido incorporar personas”, afirmó.

Y agregó: “Perdimos la inteligencia, que se la entregaron a ‘Calarcá’; perdimos la Unidad de Inteligencia (UIAF), que se la entregaron a la misma ficha de ‘Calarcá’. Tenemos destruidas todas las capacidades de la fuerza , no volvieron a hacer mantenimiento de helicópteros ni de aviones, entonces lo primero es que hay que robustecer la fuerza, volver a tener capacidades de inteligencia, volver a tener equipos y drones porque hoy es increíble que los grupos ilegales tienen más drones que el Gobierno de Colombia, y el Gobierno de Colombia no tiene, ni siquiera, equipos anti-drones”.

Las soluciones

Valencia, así, enfatizó en que “lo primero es que hay que constituir la fuerza, volver a tener el equipamiento, para esto es necesario las alianzas con los Estados Unidos, con países que nos han cooperado en los temas de seguridad, de lo contrario va a ser muy difícil”.

“Lo segundo: se necesita una política que combata los ingresos de los ilegales, narcotráfico, minería criminal y extorsión, ante lo cual el Gobierno no está haciendo nada. Estamos en histórico de cultivos ilícitos, en histórico de producción de cocaína, 2.700 toneladas métricas de cocaína y en histórico también de salida de oro ilegal del país. Eso necesita unas políticas con inteligencia, necesita políticas de persecución de los bienes y necesita, por supuesto, una política antidrogas efectiva, que no solamente diga que va a incautar, sino que haga una sustitución forzosa y generosa con los campesinos, que compitan los territorios con los ilegales y necesita también una defensa clara desde la ley, y es que los criminales no van a las tarimas con los presidentes, sino a la cárcel ”, dijo.

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Y concluyó: “Creo que esto necesita una combinación de cosas, pero lo más importante es que este país no puede volver a caer en el discurso de que los grupos ilegales, como lo hizo el M-19, pueden hacer juicios revolucionarios y, en unos casos, ordenar el asesinato de sindicalistas y, en otros, decidir que van a mantener secuestrados 3, 5 y 7 años a los colombianos. Aquí tiene que haber inteligencia para que podamos volver a recuperarlos, inteligencia para meter en la cárcel a los bandidos, y hay que poner presión militar sobre las estructuras armadas para que se tengan que replegar de los lugares donde hoy están”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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