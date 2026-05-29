Registraduría afirma que potencial de votantes incrementará en Caldas en elecciones presidenciales

Caldas

En el departamento de Caldas están habilitados 339 puestos de votación donde se espera que acudan más de 827.000 ciudadanos. Luz Stella Medellín, delegada de la Registraduría Nacional en Caldas, afirma que el material electoral se encuentra en los 27 municipios desde el lunes.

“Están habilitadas 2.492 mesas con sus kits electorales, están organizados para atender a 828.671 personas, que es el potencial que tenemos. En Manizales, contamos con 92 puestos y 1.013 mesas de votación. Excepto en la capital departamental y Villamaría, los kits están en los demás en los municipios, en los primeros dos, empezaremos a organizarlos el sábado, pero ya están listos en bodega para trasladarlos. En un proceso de Estado nos articulamos con muchas entidades para que el proceso electoral tenga el éxito que buscamos”.

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La Delegada de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pide a los votantes acudir con sus cédulas para sufragar a primera hora, asimismo, solicita que antes de dirigirse al puesto de votación, verificar en el sitio web de la entidad o en las sedes de la registraduría en los municipios.

“Solo tendremos un tarjetón con 13 listas y el voto en blanco. La idea es escribir la marquilla dentro del recuadro, no podemos salirnos de este, es importante, ya que así el voto no será nulo. Por otra parte, invitamos a los votantes a madrugar, nuestra estadística ha detectado que este domingo va a salir mucha gente, como el pasado 8 de marzo, pero creemos que el 31 de mayo será mayor el número. Por ejemplo, si alguien en Manizales votó en el Colegio de Cristo en las elecciones regionales en la mesa 11, ya no será allí mismo, sino que podrá ser en la 10 o 12”.

Las personas pueden consultar en www.registraduria.gov.co su lugar de votación o acercarse a las registradurías municipales donde está el censo electoral impreso donde puede buscar la mesa para sufragar.