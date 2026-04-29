“Iván Cepeda, ruegue que no lleguemos a 2da vuelta”: Carlos Cuevas, candidato vicepresidencial

Manizales

Carlos Fernando Cuevas, candidato vicepresidencial del movimiento independiente Romper el Sistema, envió un mensaje a sus contendores, pero en especial a Iván Cepeda.

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“Ruegue que no lleguemos a segunda vuelta, usted pierde de lejos con nosotros. Los dos contendores que tiene son dos marionetas de Uribe y a él no lo quieren en muchas partes del país. Le podrá ganar a Abelardo y a Paloma, pero a Santiago Botero y a Carlos Fernando Cuevas no, porque no tenemos jefe político ni económico; vamos con el pueblo y con la gente”.

Por otra parte, el joven candidato opina que es increíble que solo haya un capturado por los atentados en los departamentos del Valle y Cauca, pero afirma que es gracias a los políticos corruptos. “No me explico cómo es que tenemos 450.000 policías y soldados y son solamente 50.0000 bandidos, somos casi 8 contra 1 y no los encontramos, es que la orden es no perseguirlos; pero que se atengan ‘Mordisco’ y ‘Calarcá, porque el 7 de agosto llegamos y les vamos a joder a sus socios en la política”.

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El candidato se desplazará este viernes 1 de mayo a la ciudad de Popayán y al municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.