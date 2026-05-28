Más de 1.300 policías estarán a cargo de la seguridad en elecciones presidenciales en Caldas

Caldas

Para las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo, en Caldas está todo dispuesto para la seguridad en 25 municipios, donde la policía hará presencia, además, llegarán de Bogotá 165 integrantes de la institución para reforzar las labores de vigilancia, control territorial, prevención y reacción, ante cualquier situación que pueda afectar el orden público o la transparencia del proceso electoral.

“Contamos con el componente humano para garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones. ya tenemos la logística y tecnología para conformar el dispositivo que garantizará el normal desarrollo de la jornada electoral. Estaremos desplegados en 25 poblaciones para velar por la sana convivencia y libre ejercicio de la democracia; estaremos en coordinación con el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, manifiesta el coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas.

Agrega que de 227 puestos de votación, 160 estarán bajo la responsabilidad directa de la policía en el departamento, de los cuales 59 son urbanos, 93 rurales y 11 mixtos. De igual manera, garantizarán acompañamiento en 1.232 mesas de votación habilitadas.

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“Con el fin de fortalecer la coordinación operacional e interinstitucional, desde las 7 a. m. estará instalado el puesto de mando unificado en las instalaciones del comando de la policía”, puntualiza el coronel Durán.

Además, contarán con capacidades de inteligencia, policía judicial, intervención inmediata y control preventivo apoyados con herramientas tecnológicas para brindar respuesta frente a una eventualidad que altere el orden público en la jurisdicción.