Un hombre es capturado en Caldas por maltrato animal, la víctima era ‘Niña’, una canina de 11 meses

Hombre maltratando a un canina en el centro de Chinchiná registrado en una cámara de seguridad. Foto: Policía Caldas.

Chinchiná

Los actos de maltrato a una perrita de 11 meses llamada ‘Niña’, quedaron evidenciados en cámara generando rechazo en la comunidad en Chinchiná, Caldas. Durante el procedimiento policial, se evidenció que el animal tenía signos visibles de afectación física y emocional.

Según el diagnóstico veterinario inicial, la perrita presentaba un cuadro nervioso y laceraciones en sus patas y distintas partes del cuerpo ocasionadas por la agresión con correa.

Le puede interesar: “Si no hay acuerdo firmado sobre los peajes, vamos a continuar con la protesta”: manifestante

“En actividades de patrullaje se logró la captura de este hombre de nacionalidad extranjera, quien es señalado de los delitos de intimidación o amenazas con arma blanca y maltrato animal. Las afectaciones en la canina reflejan el sufrimiento causado por este repudiable acto de violencia”, señala el capitán Jairo Andrés Herrera, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Caldas.

‘Niña’ fue trasladada a la fundación Fundavetierzoo, donde se recupera satisfactoriamente mejorando su estado de salud y de ánimo bajo supervisión del personal veterinario.