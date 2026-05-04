Citan a Laura Ojeda a audiencia por presunta violación de datos personales contra Daysuris Vásquez

Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro, fue citada por la Fiscalía General de la Nación a una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por el presunto delito de violación de datos personales.

La diligencia judicial está programada para el próximo 12 de mayo a las 11 de la mañana, y la víctima en este caso de violación de datos sería Daysuris Vásquez.

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Según la información conocida, la Fiscalía busca establecer si Ojeda habría accedido, utilizado o divulgado información personal de manera indebida.

Este proceso abre un nuevo frente judicial que se suma a los episodios que han rodeado el entorno cercano de Nicolás Petro en los últimos meses.

Además, el juez deberá definir si existe mérito para imponer una medida de aseguramiento, que puede ir desde restricciones de movilidad hasta una detención preventiva.