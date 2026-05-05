Inicia la siembra del césped para el renovado Estadio Metropolitano

El alcalde de Barranquilla Alejandro Char informó que ya comenzó el proceso de siembra del nuevo césped en la cancha del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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“¡Muy pronto, el supermetro estrenará cancha!”, publicó el mandatario, en su cuenta oficial de X, al anunciar un nuevo avance en las obras de renovación y ampliación del escenario deportivo más importante de la ciudad.

Char explicó que, tras completar la nivelación de la arena y poner en funcionamiento el sistema de riego, este lunes inició la siembra manual de la grama, que luego continuará con el proceso de fertilización para favorecer el arraigo del césped.

Avanza la transformación de la cancha

De acuerdo con el alcalde, mientras la infraestructura del estadio sigue avanzando “a toda máquina”, también se ejecutan trabajos en la cancha, que cuenta con sistemas de drenaje para garantizar su rendimiento.

La semilla es proveniente de viveros previstos para este procedimiento. El mandatario añadió que en los próximos días se integrará la parte híbrida del terreno de juego, como parte de la modernización del escenario deportivo.

Un escenario de talla internacional

Las obras avanzan en varios frentes con el objetivo de ampliar la capacidad del escenario y posicionarlo para recibir torneos internacionales de fútbol, así como grandes eventos y conciertos. En paralelo a la siembra de la nueva grama, se adelanta la instalación de graderías prefabricadas y fundidas en sitio, junto con trabajos en 10 de los 12 nuevos túneles de acceso.

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También progresa la estructura metálica del edificio VIP y del futuro museo del Junior y la Selección Colombia. A esto se suman intervenciones en la sala de prensa, camerinos, baterías sanitarias, además de labores de mampostería y acabados. La entrega de la obra se prevé antes de la final de la Copa Conmebol Sudamericana, programada para el 21 de noviembre de 2026.