Alcaldía y gremios solicitan información de avances de IP en el Cortissoz

La Alcaldía de Barranquilla y los principales gremios económicos de la ciudad citaron a la Aeronáutica Civi y a la Agencia Nacional de Infraestructura para conocer en detalle los avances de la iniciativa privada que busca transformar de manera estructural el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La convocatoria se da en un contexto de creciente expectativa, luego de que se conociera que el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue designado por el presidente Gustavo Petro para hacer seguimiento directo a las obras en la terminal aérea. Esta decisión ha reactivado el debate sobre la necesidad de soluciones de fondo para el principal aeropuerto del Caribe colombiano.

Desde los gremios señalaron que, en conjunto con la Alcaldía, han venido haciendo seguimiento durante varios meses a las inversiones ejecutadas por la Aerocivil, que ascienden a 35 mil millones de pesos. Estas obras, consideradas de mejora inmediata, incluyen la adecuación de la zona de manejo de equipajes, la instalación de un ascensor y la puesta en funcionamiento de escaleras eléctricas.

Lea también: Aerolíneas fortalecen rutas de Barranquilla con Estados Unidos tras cierre de operación de Spirit

Según lo anunciado por la entidad, estos trabajos deberán estar finalizados antes del 29 de mayo, fecha clave para evaluar avances en la modernización operativa del aeropuerto.

No obstante, el foco principal de la citación está en la iniciativa privada que se proyecta como la solución definitiva para la transformación del Cortissoz. Este proyecto contempla inversiones que podrían alcanzar los 2,5 billones de pesos, con el objetivo de modernizar integralmente la infraestructura aeroportuaria y responder a la creciente demanda de pasajeros en la región.

Los gremios insisten en la necesidad de claridad sobre los tiempos, el estado del proceso y el compromiso de las entidades nacionales, al considerar que el desarrollo del aeropuerto es fundamental para la competitividad y el crecimiento económico de Barranquilla y el Caribe.