Programación cuartos de final Liga colombiana: Así jugarán Nacional, Junior, América y Santa Fe
La Dimayor dio a conocer las fechas y horas de los juegos de ida y vuelta de cuartos de final.
Luego de la fecha definitiva del ‘todos contra todos’, que dejó a Santa Fe e Internacional como últimos clasificados, se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final. Los cruces quedaron definidos y solo restaba por conocer la programación de la fase, la cual ya se informó por parte de Dimayor.
Este lunes quedó definido cómo se llevará a cabo la fase de cuartos de final, con la disputa de los juegos de ida y vuelta. La gran novedad radica en el juego de ida entre Internacional Bogotá y Nacional, que ya tiene hora de jugo, pero no el estadio, pues no se ha establecido si será en el Metroplitano de Techo o en El Campín.
Estos son los enfrentamientos de cuartos de final
Vale la pena mencionar que, por tema del calendario y la realización del Mundial 2026, no se llevó a cabo la fase de cuadrangulares, así como tampoco hubo fecha de clásicos. Por su parte, serán playoffs, y los ganadores de las llaves A y B se verán en semifinales a ida y vuelta, así como los vencedores de las llaves C y D se enfrentarán.
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- Llave A: Nacional Vs. Internacional de Bogotá
- Llave B: Pasto Vs. Tolima
- Llave C: Santa Fe Vs. América
- Llave D: Junior Vs. Once Caldas
Así se jugarán los cuartos de final ida
Sábado 9 de mayo
- Internacional vs. Nacional
Estadio: por definir
Hora: 4:00 p.m.
- Tolima vs. Pasto
Estadio: Murillo Toro
Hora: 6:10 p.m.
- América vs. Santa Fe
Estadio: Pascual Guerrero
Hora: 8:20 p.m.
Domingo 10 de mayo
- Once Caldas vs. Junior
Estadio: Palogrande
Hora: 6:10 p.m.
Así se jugarán los cuartos de final vuelta
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Martes 12 de mayo
- Nacional vs. Internacional Bogotá
Estadio: Atanasio Girardot
Hora: 6:20 p.m.
- Santa Fe vs. América
Estadio: El Campín
Hora: 8:30 p.m.
Miércoles 13 de mayo
- Pasto vs. Tolima
Estadio: Departamental Libertad
Hora: 6:00 p.m.
- Junior vs. Once Caldas
Estadio: Romelio Martínez
Hora: 8:15 p.m.