Programación cuartos de final Liga colombiana: Así jugarán Nacional, Junior, América y Santa Fe

Luego de la fecha definitiva del ‘todos contra todos’, que dejó a Santa Fe e Internacional como últimos clasificados, se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final. Los cruces quedaron definidos y solo restaba por conocer la programación de la fase, la cual ya se informó por parte de Dimayor.

Este lunes quedó definido cómo se llevará a cabo la fase de cuartos de final, con la disputa de los juegos de ida y vuelta. La gran novedad radica en el juego de ida entre Internacional Bogotá y Nacional, que ya tiene hora de jugo, pero no el estadio, pues no se ha establecido si será en el Metroplitano de Techo o en El Campín.

Estos son los enfrentamientos de cuartos de final

Vale la pena mencionar que, por tema del calendario y la realización del Mundial 2026, no se llevó a cabo la fase de cuadrangulares, así como tampoco hubo fecha de clásicos. Por su parte, serán playoffs, y los ganadores de las llaves A y B se verán en semifinales a ida y vuelta, así como los vencedores de las llaves C y D se enfrentarán.

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Llave A : Nacional Vs. Internacional de Bogotá

: Nacional Vs. Internacional de Bogotá Llave B: Pasto Vs. Tolima

Pasto Vs. Tolima Llave C : Santa Fe Vs. América

: Santa Fe Vs. América Llave D: Junior Vs. Once Caldas

Así se jugarán los cuartos de final ida

Sábado 9 de mayo

- Internacional vs. Nacional

Estadio: por definir

Hora: 4:00 p.m.

- Tolima vs. Pasto

Estadio: Murillo Toro

Hora: 6:10 p.m.

- América vs. Santa Fe

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 8:20 p.m.

Domingo 10 de mayo

- Once Caldas vs. Junior

Estadio: Palogrande

Hora: 6:10 p.m.

Así se jugarán los cuartos de final vuelta

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Martes 12 de mayo

- Nacional vs. Internacional Bogotá

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 6:20 p.m.

- Santa Fe vs. América

Estadio: El Campín

Hora: 8:30 p.m.

Miércoles 13 de mayo

- Pasto vs. Tolima

Estadio: Departamental Libertad

Hora: 6:00 p.m.

- Junior vs. Once Caldas

Estadio: Romelio Martínez

Hora: 8:15 p.m.