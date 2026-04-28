Alcalde Alejandro Char supervisa pruebas de nuevas sillas en el estadio Metropolitano

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, realizó una nueva visita de inspección a las obras de transformación del estadio Metropolitano, donde recorrió las áreas intervenidas y compartió detalles de lo que será el renovado escenario deportivo. El mandatario destacó que el proyecto avanza con el objetivo de convertir el recinto en un referente internacional.

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A través de su cuenta de X, Char aseguró que el “supermetro” será “un estadio a la altura de los grandes escenarios del mundo” y afirmó que el llamado ‘Coloso de La Ciudadela’ “quedará a otro nivel”.

Avances en las obras del estadio

Entre las principales mejoras mencionó la instalación de césped híbrido, una sala de prensa moderna, museos dedicados al Junior y a la Selección Colombia, así como nuevos restaurantes, camerinos más amplios y una capacidad optimizada para 60 mil espectadores.

El alcalde también resaltó avances en infraestructura pensados para la comodidad del público. “Respondiendo a una de las solicitudes más constantes de nuestra gente, pasamos de 363 a 827 sanitarios. Todo pensado para disfrutar cada momento con más comodidad”, señaló, al tiempo que reiteró que las obras buscan posicionar a la ciudad como sede de grandes eventos internacionales.

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Durante el recorrido, Char explicó que ya se adelantan pruebas en las nuevas sillas del estadio, diseñadas para ofrecer mayor confort. “Queremos que la gente se sienta cómoda, que no se canse en la silla, que disfrute el espectáculo el mayor tiempo posible”, indicó. Además, confirmó la instalación de una cinta LED de casi 500 metros que rodeará el estadio, con pantallas de mayor tamaño en las tribunas norte y sur.

En cuanto al terreno de juego, el mandatario informó que se iniciará la siembra de césped híbrido, compuesto por pasto bermuda 419 con un porcentaje de grama artificial. Según explicó, esta tecnología permitirá una superficie más resistente, apta tanto para partidos de fútbol como para eventos culturales y musicales sin afectar su calidad.

Finalmente, Char destacó la construcción de nuevos espacios como museos y una sala de prensa con diseño tipo teatro, así como un sistema de ventilación natural para mejorar las condiciones climáticas dentro del estadio.

“Seguimos trabajando a toda máquina para recibir la final de la Copa Sudamericana y grandes eventos internacionales, en un escenario renovado que nos pondrá a la altura de las grandes capitales del mundo”, concluyó.