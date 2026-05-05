6 mineros ya han sido rescatados: todavía hay varios trabajadores atrapados en la mina de Sutatausa

Bomberos de Cundinamarca confirmó que ya han sido rescatados 6 mineros, tras la explosión en una mina en el municipio de Sutatausa. Desde la tarde, varias entidades han trabajado para sacar con vida a los trabajadores que quedaron atrapados en medio de esta emergencia.

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El hecho se registró en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa, aparentemente por acumulación de gases. Tras conocerse este incidente, fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería.

Según se ha podido conocer, los mineros que se encontraban en turno realizaban labores a una profundidad aproximada de 600 metros. “La situación se presenta en la mina La Trinidad, donde el accidente se habría originado en el sector denominado Mantogrande”, dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

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De acuerdo con las autoridades, son 15 mineros los que estaban trabajando al momento del incidente. 3 de ellos lograron salir por sus propios medios y 1 fue trasladado a un centro médico para que recibiera la valoración. En ese sentido, son 9 los mineros que todavía están atrapados en la mina.