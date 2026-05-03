Una van se incendió en el peaje de Chinauta, en la vía Bogotá-Girardot: hay restricción

Este domingo, 3 de mayo, miles de personas viajan por las carreteras del país en el marco del plan retorno tras un fin de semana que tuvo día festivo, debido a la celebración del Día Internacional de los Trabajadores el pasado viernes 1 de mayo.

En medio de ese plan retorno, una camioneta, tipo van, se incendió en la vía Girardot-Bogotá. El hecho ocurrió exactamente en el peaje de Chinauta, justo antes de ingresar al municipio de Soacha, sobre las 4:30 de la tarde.

Debido a esta situación, la Concesión Vía Sumapaz anunció restricción del carril 8 en el peaje Chinauta, para que los bomberos puedan atender la emergencia. “La situación es atendida gracias a la activación de los protocolos de emergencia y la rápida reacción del personal en sitio, con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Fusagasugá”, dijo la Concesión.

Cabe mencionar que se registra alto flujo vehicular en esa carretera. Asimismo, desde las 4:00 p.m. solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número impar, debido al pico y placa regional que anunció la Secretaría Distrital de Movilidad.