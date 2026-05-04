Explosión en una mina en Sutatausa, Cundinamarca: hay 12 mineros atrapados

Una grave emergencia se reportó en la tarde de este lunes, 4 de mayo, en el departamento de Cundinamarca. Hubo una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa, aparentemente por acumulación de gases.

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De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, de inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería, cuyos equipos ya se encuentran en el lugar del accidente.

“Asimismo, se desplazan cuerpos operativos municipales y apoyo técnico desde Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca”, indicó el gobernador a través de su cuenta de X. De manera preliminar, se reportan 14 mineros atrapados y 2 personas evacuadas.

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“Al momento se hace la activación de manera protocolaria de todos los organismos de primera respuesta, tanto el municipio de Sutatausa como también personal de bomberos del municipio de Ubaté y rescate minero, los cuales se encuentran en este momento llegando al sitio”, dijo el capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán.