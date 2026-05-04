Alcaldía de Bogotá denuncia uso de menores en protestas de este lunes: ¿qué sucedió?

Durante este lunes, 4 de mayo, se registraron protestas en el centro de Bogotá, lideradas por un grupo de personas víctimas del conflicto armado que denunciaron un supuesto incumplimiento en el pago de giros económicos por parte de la Unidad para las Víctimas.

La manifestación, que inició en las primeras horas de la tarde, generó caos en la movilidad en la Avenida Primero de Mayo con Avenida Caracas. De acuerdo con TransMilenio, 158.911 usuarios se vieron afectados por el cierre de las estaciones Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo.

Asimismo, durante las manifestaciones, la flota troncal tuvo desvíos por la calle 27 al oriente, carrera décima al norte y calle 6 al occidente para retomar en la Av. Caracas. Las protestas terminaron en desmanes, debido a que manifestantes tomaron vías de hecho, por lo que el UNDMO tuvo que intervenir.

Secretario de Gobierno alerta por uso de menores en la protesta

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, durante las protestas los manifestantes no tuvieron voluntad de diálogo y respondieron con agresividad y objetos contundentes contra equipos institucionales. Sin embargo, lo más inquietante es que había menores de edad.

“Nos preocupa enormemente la presencia de menores de edad en el bloqueo. Estamos a la espera de acciones por parte del ICBF en lógica de restitución de derechos para las niñas y niños que están siendo utilizados en el marco de la acción de hecho”, dijo el funcionario.

Asimismo, explicó que la solución de fondo recae en la Unidad de Víctimas, entidad del Gobierno Nacional. “Le insistimos nuevamente su presencia en este punto”, escribió el secretario en su cuenta de X. Hace unos días, también se utilizaron menores de edad en una protesta indígena.