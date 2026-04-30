Desde el 1° de mayo habrá nuevos cierres y desvíos por obras en la Intersección Corales en Pereira

Pereira

La Alcaldía de Pereira anunció la implementación de nuevos cambios en la movilidad a partir de mayo, como parte del avance en la construcción de la Intersección Corales, uno de los proyectos viales más importantes de la ciudad.

Dentro de las medidas más relevantes se encuentra el cierre total del tránsito en sentido Cerritos hacia San Joaquín, decisión que busca facilitar la ejecución de las obras en condiciones seguras tanto para los trabajadores como para los usuarios de la vía.

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¿Cuáles son las vías habilitadas?

Ante este cierre, las autoridades definieron un plan de desvíos que iniciará aproximadamente 100 metros antes de la intersección, detrás de los patios de Megabús, desde donde los vehículos serán redirigidos hacia la vía Campoalegre.

Para quienes se movilizan hacia el centro de la ciudad o el sector de Cuba, se habilitó como ruta alterna la calle 76, conocida como la vía de La Carrilera. En el caso de los conductores que se dirigen hacia San Joaquín, podrán utilizar la vía COODELMAR como opción principal.

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En cuanto al flujo vehicular en sentido contrario, es decir, de Cuba hacia Cerritos, no se aplicarán cierres. Sin embargo, este tránsito será desplazado ligeramente hacia el norte para permitir la continuidad de la circulación mientras avanzan las obras.

Adicionalmente, se informó que a partir del 4 de mayo se restablecerá el acceso al barrio Corales por el sector del Colegio Alfonso Jaramillo, facilitando la movilidad de los residentes de la zona.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para atender la señalización instalada, acatar las indicaciones del personal de tránsito y planificar los recorridos con anticipación, con el fin de evitar congestiones y retrasos durante el desarrollo de estas intervenciones.