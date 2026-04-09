Alcalde de Pereira confirma que en julio se entregarán las obras del estadio Hernán Ramírez Villegas

Pereira

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó que las obras de modernización del estadio Hernán Ramírez Villegas serán entregadas en el mes de julio de este año, en medio de las inquietudes y denuncias que han surgido en torno al avance del proyecto.

El mandatario aclaró que, aunque inicialmente la entrega estaba prevista para mayo, fue necesario realizar una adición de dos meses en tiempo y presupuesto, lo que ajustó el cronograma de entrega oficial en julio. Esta decisión obedece a la inclusión de nuevas intervenciones que buscan mejorar el escenario deportivo.

Según explicó, actualmente la obra presenta un avance cercano al 60 % y se ejecuta conforme a lo planeado por el contratista. Entre los trabajos que se adelantan se encuentran el cambio de grama, la instalación de la pista de atletismo, la modernización de luminarias, pantallas y sistema de sonido, así como la renovación de la silletería y el mantenimiento de la cubierta.

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El alcalde también indicó que las adecuaciones no implican grandes demoliciones, ya que se trata principalmente de una modernización tecnológica del estadio. En ese sentido, destacó que la nueva cancha contará con grama híbrida importada, al igual que la pista atlética.

“Estamos hablando que en mayo terminaba el contrato inicial, con la adición, vamos dos meses junio y julio. Es importante recordar el alcance de las obras del estadio, no habrá grandes demoliciones; de hecho, no tendremos grandes demoliciones, entonces no esperemos un vídeo, una foto del estadio en demolición, eso no va a pasar. La grama, será híbrida que tendrá mayor resistencia y que podrá entonces allí jugarse con más frecuencia y con menos mantenimiento”, afirmó Salazar.

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También envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y aseguró que el Deportivo Pereira podrá disputar el segundo semestre del año en este escenario y envió un mensaje directo a los directivos del conjunto Matecaña.

“El equipo es propiedad privada, yo como alcalde no tengo la posibilidad de tomar decisiones sobre el Deportivo Pereira. Queda notificado el propietario del equipo, el doctor Álvaro, que puede agendar sin ningún problema para que el equipo juegue aquí el segundo semestre, yo respondo por eso. Si ellos toman la decisión de seguir jugando allá, es una decisión de ellos no del alcalde”, puntualizó el alcalde.

En medio de la conferencia de prensa, el mandatario estuvo acompañado por la Contraloría Municipal, lo que, según señaló, brinda garantías sobre el cumplimiento del cronograma.

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Además, hizo un llamado a evitar la desinformación y reiteró su compromiso personal con la entrega de las obras en la fecha anunciada.