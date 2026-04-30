Copa Libertadores 2026: Así quedaron las posiciones en el Grupo E, tras derrota de Santa Fe

Independiente Santa Fe, en una mala presentación, cayó 2-1 en su visita al Estadio Ciudad de Vicente López, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Todos los goles del encuentro llegaron en la etapa complementaria, todos a través de centros al área. Tomás Nasif abrió el marcador con un remate de cabeza al minuto 57; mientras que, también en un cabezazo, Mateo Mendía amplió la diferencia a los 63 minutos.

El descuento para el equipo de Pablo Repetto llegó cuando el encuentro ya estaba liquidado, a los 90+4 minutos, apareció Franco Fagundez, aprovechando un rebote al interior del área para enviar la pelota al fondo de la red con un remate de pierna derecha.

Tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Libertadores

Pos. Equipo Pts PJ 1 Corinthians 3 2 2 Platense 3 3 3 Peñarol 1 2 4 Santa Fe 1 3

La fecha 3 del Grupo E concluirá este jueves con el juego en Sao Paulo, entre Corinthians, líder de la zona, ante Peñarol, tercero con un punto.

Fecha 4

Santa Fe volverá a la competencia internacional el próximo miércoles, cuando reciba en El Campín a Corinthians. El próximo jueves, por su parte, Platense estará recibiendo a Peñarol.

Miércoles 6 de mayo

[7:30PM] Santa Fe Vs. Corinthians

Jueves 7 de mayo

[5:00PM] Platense Vs. Peñarol