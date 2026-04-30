Copa Libertadores 2026: Así quedaron las posiciones en el Grupo E, tras derrota de Santa Fe
El equipo bogotano sumó su segunda derrota en el certamen continental.
Independiente Santa Fe, en una mala presentación, cayó 2-1 en su visita al Estadio Ciudad de Vicente López, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.
Todos los goles del encuentro llegaron en la etapa complementaria, todos a través de centros al área. Tomás Nasif abrió el marcador con un remate de cabeza al minuto 57; mientras que, también en un cabezazo, Mateo Mendía amplió la diferencia a los 63 minutos.
El descuento para el equipo de Pablo Repetto llegó cuando el encuentro ya estaba liquidado, a los 90+4 minutos, apareció Franco Fagundez, aprovechando un rebote al interior del área para enviar la pelota al fondo de la red con un remate de pierna derecha.
Tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Libertadores
|Pos.
|Equipo
|Pts
|PJ
|1
|Corinthians
|3
|2
|2
|Platense
|3
|3
|3
|Peñarol
|1
|2
|4
|Santa Fe
|1
|3
Más información
La fecha 3 del Grupo E concluirá este jueves con el juego en Sao Paulo, entre Corinthians, líder de la zona, ante Peñarol, tercero con un punto.
Fecha 4
Santa Fe volverá a la competencia internacional el próximo miércoles, cuando reciba en El Campín a Corinthians. El próximo jueves, por su parte, Platense estará recibiendo a Peñarol.
Miércoles 6 de mayo
[7:30PM] Santa Fe Vs. Corinthians
Jueves 7 de mayo
[5:00PM] Platense Vs. Peñarol
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...