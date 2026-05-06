Resultados de la Lotería Cruz Roja, del Huila y MiLoto HOY 5 de mayo: premios y último sorteo

Loterías de la Cruz Roja, del Huila y Miloto. Fotos: Getty Images / Loterías de Cruz Roja, del Huila y Miloto

La Lotería de la Cruz Roja lleva más de 60 años apoyando las labores humanitarias de la Cruz Roja en Colombia, siendo una entidad sin ánimo de lucro encargada de explotar, administrar y operar juegos de suerte y azar para este fin.

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Lotería de Cruz Roja último sorteo: HOY 5 de mayo

Para este 5 de mayo de 2026, la Cruz Roja sortea un premio mayor de $10.000 millones de pesos. Esta lotería se juega todos los martes a las 10:55 de la noche.

El resultado del premio mayor de la Lotería de Cruz Roja de HOY es:

Cómo jugar la lotería de la Cruz Roja

Esta lotería tiene una red amplia de distribuidores localizados en 31 departamentos del país, incluyendo Bogotá. El billete tiene un costo de tres fracciones de $18.000 COP a $6.000 COP la fracción.

Sin embargo, puede adquirirlo por medio de cualquier sucursal cercana al lugar en que se encuentre. En el siguiente enlace puede consultar los distribuidores autorizados en cada ciudad: https://lotecruz.org.co/distribuidores/

Lotería del Huila último sorteo: HOY 5 de mayo

Esta lotería se sortea todos los martes a las 11:00 p.m., minutos después de la transmisión de la Cruz Roja. Para este 28 de abril se juega un premio mayor de $2.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor de la Lotería de Huila de HOY es:

Resultado del MiLoto HOY 5 de mayo

Se trata de una mecánica adicional de Baloto en el cual los usuarios pueden ganar hasta un acumulado de $120 millones. La lotería MiLoto juega después de las 10 de la noche.

La transmisión la puede seguir por Canal Uno o por el canal de Youtube de Baloto.

El resultado de la lotería Miloto es: