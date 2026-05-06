Petro asegura que rector de U. Nacional intentó sabotear su visita: Quisieron impedirlo con insultos

Varios afiches y letreros con mensajes insultantes fueron pegados en los diferentes bloques de la Universidad Nacional, antes de la visita del presidente Gustavo Petro que tenía programada para la entrega del bloque A para la facultad de Artes.

Los letreros tenían insultos dirigidos hacia el mandatario, y su propuesta de una Asamblea Nacional constituyente. También, habían varios con el dibujo de Juliana Guerrero, y ofensas hacia el Pacto Histórico y el robo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Sin embargo, la visita del presidente Petro a la Universidad Nacional se llevó a cabo sin inconvenientes, y en su discurso oficializó la entrega de la nueva facultad para el centro universitario.

Se trata de una obra que contó con una inversión de $70.000 millones.

El mandatario aseguró que la inversión en esta universidad será de medio billón de pesos, que incluirá su papel en el San Juan de Dios y la reconstrucción de la facultad de farmacia.

¿Qué dijo el presidente sobre los panfletos?

El presidente Gustavo Petro relacionó al nuevo rector de la Universidad Nacional, José Peña con los afiches insultantes que instalaron en el recinto para la visita del mandatario.

Dijo que “el amigo de Paloma” intentó impedir la entrada del mandatario, y la entrega del bloque para la facultad de Artes que él mismo comenzó.

“El nuevo rector de la Universidad Nacional impuesto por juez sin la voluntad estudiantil y profesoral, amigo de Paloma, intentó impedir mi entrada a la Universidad Nacional para iniciar la obra que empecé: La facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional”, dijo.