🔴 Liga Colombiana fecha 19 EN VIVO HOY: se definen los ocho clasificados a los play-offs
Siete equipos luchan por los últimos dos cupos a la instancia definitiva del primer semestre.
¡Se definen los ocho clasificados a los play-offs de la Liga Colombiana! En la tarde de este domingo 3 de mayo, seis equipos lucharán por los últimos dos cupos rumbo a la instancia decisiva del campeonato en este primer semestre.
Internacional de Bogotá (7°), Independiente Santa Fe (8°), Deportivo Cali (9°), Independiente Medellín (10°), Millonarios (11°), Atlético Bucaramanga (12°) y Águilas Doradas (13°) jugarán a partir de las 3:30 de la tarde en simultáneo para definir su continuidad o no en la lucha por el título.
Los partidos en cuestión son los siguientes:
- Fortaleza vs Atlético Bucaramanga
- Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá
- Independiente Medellín vs Águilas Doradas
- Alianza Valledupar vs Millonarios
Esta disputa tiene a Inter y Santa Fe como los principales favoritos a quedarse con las últimas plazas rumbo a las finales, entendiendo que dependen de sí mismos para avanzar. Por otro lado, Cali, Medellín, Millonarios, Bucaramanga y Águilas deberán no solo hacer su tarea, sino también esperar resultados ajenos.
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¡Nóminas confirmadas!
¡Nóminas confirmadas!
Partidos en simultáneo por el segundo lugar de la tabla
- Junior de Barraquilla vs Deportivo Pasto
- América de Cali vs Deportivo Pereira
Partidos en simultáneo por la clasificación
- Fortaleza vs Atlético Bucaramanga
- Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá
- Independiente Medellín vs Águilas Doradas
- Alianza Valledupar vs Millonarios
Siete equipos pelean por dos cupos
Internacional de Bogotá (7°), Independiente Santa Fe (8°), Deportivo Cali (9°), Independiente Medellín (10°), Millonarios (11°), Atlético Bucaramanga (12°) y Águilas Doradas (13°).
Equipos ya clasificados a play-offs
Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali.
¡Se definen los ocho clasificados a las finales de la Liga Colombiana!
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...