🔴 Liga Colombiana fecha 19 EN VIVO HOY: se definen los ocho clasificados a los play-offs / Colprensa

¡Se definen los ocho clasificados a los play-offs de la Liga Colombiana! En la tarde de este domingo 3 de mayo, seis equipos lucharán por los últimos dos cupos rumbo a la instancia decisiva del campeonato en este primer semestre.

Internacional de Bogotá (7°), Independiente Santa Fe (8°), Deportivo Cali (9°), Independiente Medellín (10°), Millonarios (11°), Atlético Bucaramanga (12°) y Águilas Doradas (13°) jugarán a partir de las 3:30 de la tarde en simultáneo para definir su continuidad o no en la lucha por el título.

Los partidos en cuestión son los siguientes:

Fortaleza vs Atlético Bucaramanga

Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá

Independiente Medellín vs Águilas Doradas

Alianza Valledupar vs Millonarios

Esta disputa tiene a Inter y Santa Fe como los principales favoritos a quedarse con las últimas plazas rumbo a las finales, entendiendo que dependen de sí mismos para avanzar. Por otro lado, Cali, Medellín, Millonarios, Bucaramanga y Águilas deberán no solo hacer su tarea, sino también esperar resultados ajenos.

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