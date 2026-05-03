Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 may 2026 Actualizado 19:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Liga Colombiana

🔴 Liga Colombiana fecha 19 EN VIVO HOY: se definen los ocho clasificados a los play-offs

Siete equipos luchan por los últimos dos cupos a la instancia definitiva del primer semestre.

🔴 Liga Colombiana fecha 19 EN VIVO HOY: se definen los ocho clasificados a los play-offs / Colprensa

🔴 Liga Colombiana fecha 19 EN VIVO HOY: se definen los ocho clasificados a los play-offs / Colprensa

🔴 Liga Colombiana fecha 19 EN VIVO HOY: se definen los ocho clasificados a los play-offs / Colprensa

¡Se definen los ocho clasificados a los play-offs de la Liga Colombiana! En la tarde de este domingo 3 de mayo, seis equipos lucharán por los últimos dos cupos rumbo a la instancia decisiva del campeonato en este primer semestre.

Internacional de Bogotá (7°), Independiente Santa Fe (8°), Deportivo Cali (9°), Independiente Medellín (10°), Millonarios (11°), Atlético Bucaramanga (12°) y Águilas Doradas (13°) jugarán a partir de las 3:30 de la tarde en simultáneo para definir su continuidad o no en la lucha por el título.

Los partidos en cuestión son los siguientes:

  • Fortaleza vs Atlético Bucaramanga
  • Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá
  • Independiente Medellín vs Águilas Doradas
  • Alianza Valledupar vs Millonarios

Esta disputa tiene a Inter y Santa Fe como los principales favoritos a quedarse con las últimas plazas rumbo a las finales, entendiendo que dependen de sí mismos para avanzar. Por otro lado, Cali, Medellín, Millonarios, Bucaramanga y Águilas deberán no solo hacer su tarea, sino también esperar resultados ajenos.

Siga EN VIVO la fecha 19 de la Liga Colombiana

Minuto a minuto EN VIVO de la fecha 19 de la Liga Colombiana

Hay nuevos mensajes

¡Nóminas confirmadas!

¡Nóminas confirmadas!

5:45 PM

Partidos en simultáneo por el segundo lugar de la tabla

- Junior de Barraquilla vs Deportivo Pasto

- América de Cali vs Deportivo Pereira

3:30 PM

Partidos en simultáneo por la clasificación

- Fortaleza vs Atlético Bucaramanga

- Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá

- Independiente Medellín vs Águilas Doradas

- Alianza Valledupar vs Millonarios

Siete equipos pelean por dos cupos

Internacional de Bogotá (7°), Independiente Santa Fe (8°), Deportivo Cali (9°), Independiente Medellín (10°), Millonarios (11°), Atlético Bucaramanga (12°) y Águilas Doradas (13°).

Equipos ya clasificados a play-offs

Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali.

¡Se definen los ocho clasificados a las finales de la Liga Colombiana!

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir