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03 may 2026 Actualizado 19:33

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Liga Colombiana

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Colombiana: EN VIVO con la fecha 19

Se definen los clasificados a las finales del primer semestre.

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Colombiana: EN VIVO con la fecha 19 / Colprensa

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Colombiana: EN VIVO con la fecha 19 / Colprensa

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Colombiana: EN VIVO con la fecha 19 / Colprensa

¡Jornada imperdible en la Liga Colombiana 2026-I! En la tarde de este domingo 3 de mayo se conocerán los ocho equipos que siguen en carrera por el título del primer semestre.

Es preciso recordar que ya están clasificados Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali. Por su parte, seis clubes lucharán por los últimos dos cupos: Internacional de Bogotá (7°), Independiente Santa Fe (8°), Deportivo Cali (9°), Independiente Medellín (10°), Millonarios (11°), Atlético Bucaramanga (12°) y Águilas Doradas (13°).

Así las cosas, a partir de las 3:30 se jugarán en simultáneo los cuatro partidos que definirán a los clasificados. Estos duelos son:

  • Fortaleza vs Atlético Bucaramanga
  • Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá
  • Independiente Medellín vs Águilas Doradas
  • Alianza Valledupar vs Millonarios

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana

Así marcha la jornada 19 de la Liga Colombiana

Hay nuevos mensajes

Equipos que luchan por los últimos dos cupos

Internacional de Bogotá (7°), Independiente Santa Fe (8°), Deportivo Cali (9°), Independiente Medellín (10°), Millonarios (11°), Atlético Bucaramanga (12°) y Águilas Doradas (13°).

Equipos clasificados a los play-offs

Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali. 

¡Se definen los ocho clasificados a las finales del fútbol colombiano!

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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