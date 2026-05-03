Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Colombiana: EN VIVO con la fecha 19 / Colprensa

¡Jornada imperdible en la Liga Colombiana 2026-I! En la tarde de este domingo 3 de mayo se conocerán los ocho equipos que siguen en carrera por el título del primer semestre.

Es preciso recordar que ya están clasificados Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali. Por su parte, seis clubes lucharán por los últimos dos cupos: Internacional de Bogotá (7°), Independiente Santa Fe (8°), Deportivo Cali (9°), Independiente Medellín (10°), Millonarios (11°), Atlético Bucaramanga (12°) y Águilas Doradas (13°).

Así las cosas, a partir de las 3:30 se jugarán en simultáneo los cuatro partidos que definirán a los clasificados. Estos duelos son:

Fortaleza vs Atlético Bucaramanga

Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá

Independiente Medellín vs Águilas Doradas

Alianza Valledupar vs Millonarios

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana

Así marcha la jornada 19 de la Liga Colombiana