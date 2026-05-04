Tabla de goleadores en Liga Colombiana: así quedó tras anotaciones de Estupiñán, Muriel y Contreras / @JuniorClubSA

Concluyó la fase regular de la Liga Colombiana 2026-I con varias sorpresas: Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá se clasificaron a las finales del campeonato, mientras que históricos como Millonarios y Deportivo Cali quedaron eliminados por un solo gol.

ASÍ SE VIVIÓ LA ÚLTIMA FECHA DE LA LIGA COLOMBIANA

Quedaron definidos entonces los ocho equipos que continúan en la lucha por el título del primer semestre y, una vez finalizada la fecha 19, Dimayor realizó el sorteo de las llaves finales. Así quedaron los cruces:

Llave A: Atlético Nacional Vs. Internacional de Bogotá

Llave B: Deportivo Pasto Vs. Deportes Tolima

Llave C: Independiente Santa Fe Vs. América de Cali

Llave D: Junior de Barranquilla Vs. Once Caldas

Tabla de goleadores de la Liga Colombiana

Además de la pelea por la estrella, los delanteros del FPC también se encuentran batallanado por el Botín de Oro, reconocimiento que se le otorga al goleador de cada campeonato. Por lo pronto, Andrey Estupiñán comanda la clasificación con 13 anotaciones en 17 encuentros disputados.

Justamente, en la última jornada de la Liga, el delantero del Deportivo Pasto marcó uno de los tres tantos de su equipo. Lo curioso del caso es que en ese mismo duelo anotó también Luis Fernando Muriel, quien se encuentra segundo en la tabla con 11 dianas.

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Otros que celebraron en la fecha definitiva fueron Jorge Rivaldo para Águilas Doradas y Rodrigo Contreras en Millonarios, claro está que ambos atacantes quedaron eliminados con sus respectivos equipos y por tal motivo se bajan de la lucha.

Pos. Jugador Goles Equipo Estado 1. Andrey Estupiñán 13 Deportivo Pasto En competencia 2. Luis Fernando Muriel 11 Junior En competencia 3. Jorge Rivaldo 11 Águilas Doradas Eliminado 4. Yeison Guzmán 10 América de Cali En competencia 5. Dayro Moreno 10 Once Caldas En competencia 6. Alfredo Morelos 9 Atlético Nacional En competencia 7. Andrés Arroyo 9 Fortaleza En competencia 8. Rodrigo Contreras 8 Millonarios Eliminado

De los delanteros que siguen en competencia y suman 7 anotaciones aparecen: Jefry Zapata (Once Caldas) y Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe); entretanto, con 6 goles están: Luis Sandoval y ‘Tatay’ Torres del Deportes Tolima, Juan Manuel Rengifo de Atlético Nacional y Fabricio Sanguinetti del Internacional de Bogotá.

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