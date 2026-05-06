Renunció Jhonattan Duque, subgerente del Fondo Adaptación que incomodaba a Angie Rodríguez

Tras conocer la reestructuración organizacional hecha por la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, que lo dejó prácticamente sin responsabilidades dentro de la entidad, el subgerente del Fondo, Jhonattan Duque, presentó esta mañana su carta de renuncia.

En el documento, Duque destaca que al interior del organismo encontró “dificultades ajenas a (su) voluntad” para aportar una visión técnica y hacer seguimiento al buen uso de los recursos de los colombianos.

Duque, quien también fue subdirector de Planeación Nacional, sale de la entidad tras un complejo mes en el que se sucedieron las denuncias hechas por el exgerente Carlos Carrillo sobre presuntos pedidos de coimas por parte de una de las asesoras de la gerente a contratistas relacionados con el proyecto de La Mojana. También se conocieron señalamientos de la gerente en varias entrevistas sobre la existencia de unos presuntos “espías” que buscaban afectar su gestión en el Fondo.

Según se conoció, las diferencias entre ambos funcionarios se intensificaron luego de que Duque advirtiera sobre presuntas irregularidades en la cesión del contrato relacionado con la llamada ‘Ruta del Arroz’.

6AM W de Caracol Radio ya había revelado que uno de los asesores contratados por Angie Rodríguez en el Fondo Adaptación es Mario Maldonado Petro, compadre del político del Partido de la U, Julio Elías Chagüi, quien se ha reunido en privado con los interesados en la cesión de dicho contrato y por la cual se estaría exigiendo el pago de una alta suma monetaria.

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