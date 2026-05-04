Raúl Giraldo se disculpa con la hinchada del DIM tras polémicos gestos y anuncia inesperada decisión

El último partido de Indepeniente Medellín en el semestre trajo consigo la eliminación del certamen tras caer por 1-2 frente a Águilas Doradas en calidad de local. El cuadro Poderoso quedó con 26 unidades en el puesto 11 de la tabla, a dos unidades del octavo lugar.

Pero además de lo lamentable a nivel deportivo, una imagen del máximo accionista del equipo, Raúl Giraldo, celebrando en el ingreso al túnel de los vestuarios una vez terminado el juego, causó indignación en la hinchada. El video se volvió viral en las redes sociales y ya trajo sus primeras repercusiones en la institución.

Raúl Giraldo se disculpa y renuncia a la representación legal

Por medio de un video compartido en redes sociales, Raúl Giraldo le pidió disculpas a la afición por su comportamiento y aseguró que siempre ha valorado a la hinchada.

“Saludo a la hinchada de Independiente Medellín. Este mensaje es para ofrecer disculpas por el mal comportamiento ayer en el partido ante Águilas. Esta no es mi forma de actuar, siempre he tenido respeto por una hinchada tan valiosa, que siempre he estado pendiente de ellos, que los he valorado, que toda la vida he estado pendiente porque esta institución sea grande. Soñé con ser alguien en el Medellín y llevo 12 años trabajando para que esa institución eche para adelante”, inició diciendo.

Posteriormente, sorprendió al revelar que “dio un paso al costado” en la institución. “Mil disculpas y comentarles que daré un paso al costado buscando que llegue alguien con muchas ideas para que esta institución siempre sea grande a nivel internacional. Mil disculpas y seguiremos pendientes de este gran Deportivo Independiente Medellín”, añadió.

Si bien no quedó claro en principio a qué había renunciado Giraldo, el club informó en un comunicado que dejó de lado la representación legal del equipo, pues se mantiene como máximo accionista del equipo. Vale la pena mencionar que el club lleva en venta desde hace varios años, pero no ha habido nada concreto hasta la fecha.

“Informamos que el máximo accionista ha reconocido que su actuar no fue adecuado. Como medida responsable y priorizando el bienestar institucional, ha decidido renunciar a la representación legal del club, determinación que fue analizada y aceptada por la Junta Directiva, con el objetivo de permitir que la organización continúe su gestión con serenidad, estabilidad y enfoque en sus objetivos deportivos y organizacionales”, añade el comunicado.

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