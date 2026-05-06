Internacional de Bogotá no jugará en El Campín ante Nacional por los playoffs y cambiaría de sede

El duelo entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, programado para el sábado 9 de mayo a las 4:00 p. m., marcará el inicio de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Colombiana. Sin embargo, en la antesala del compromiso, la atención no solo está en lo deportivo, sino en la controversia generada por la sede del encuentro.

El conjunto capitalino realizó el pasado lunes 4 de mayo la solicitud formal para utilizar el Estadio El Campín como escenario del partido. No obstante, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol negó la autorización para disputar el encuentro en este estadio. Además, tampoco permitió que el juego se llevará a cabo con presencia de hinchada visitante en el Estadio Metropolitano de Techo.

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La decisión generó una fuerte reacción de parte del Internacional, que expresó su preocupación a través de un comunicado oficial en sus redes sociales. El club cuestionó el impacto de este tipo de determinaciones en el desarrollo del espectáculo deportivo y en el entorno económico que lo rodea:

“Este tipo de decisiones envía además un mensaje preocupante para la inversión privada y extranjera que hoy apuesta por proyectos de ciudad, entretenimiento y transformación social en Bogotá, especialmente cuando se limita la posibilidad de desarrollar espectáculos deportivos modernos, abiertos e incluyentes bajo condiciones de convivencia y organización que el propio club y su hinchada ha demostrado ser capaz de garantizar. Esta situación impacta no solo al club y a nuestra hinchada, sino también a cientos de familias, trabajadores, emprendedores, aliados y comercios que se benefician directamente de la activación económica y social que genera cada partido”.

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Comunicado de Internacional de Bogotá

El club capitalino, a raíz de esta situación, evalúa nuevas alternativas para poder disputar el compromiso con todas las garantías necesarias.

Por su parte, la DIMAYOR, ente encargado de organizar el fútbol profesional colombiano, también se pronunció respaldando al club bogotano:

“Desde la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, DIMAYOR, nos solidarizamos con Internacional de Bogotá. El fútbol es el principal motor de entretenimiento del país, además de un gran dinamizador de la economía y se le debe dar el lugar que corresponde”.

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Comunicado de la Dimayor