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“Ceses al fuego fueron muy temprano”: MinDefensa habla del balance de Petro sobre la paz total

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio sobre los hechos de orden público que afectan a la población civil en los últimos días en el Cauca y Valle del Cauca.

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De la misma manera, Sánchez se refirió a la política de paz total, que se ha convertido en una de las principales críticas al gobierno de Gustavo Petro, debido a sus resultados adversos en materia de control de grupos armados y seguridad en los territorios.

¿Qué dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre la paz total?

Respecto a la política de paz total, el ministro Pedro Sánchez resaltó el balance que realizó el mismo presidente Gustavo Petro durante la última visita diplomática a Caracas, Venezuela.

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“Creo que si el problema era más de economías criminales, debería haber metido personas más enfocadas a eso”, señaló el ministro, parafraseando al primer mandatario.

Además, destacó las reflexiones surgidas a partir de los resultados y la información recabada en el marco de los diálogos “No haber decretado los ceses al fuego tan temprano. Ahorita no hay ningún cese al fuego”, expresó.

¿Qué información recibió el presidente Petro de las comunidades?

De acuerdo con el general (r) Sánchez, el presidente llegó a dicho balance de la paz total contrastando la información recibida en desarrollo del proceso, desde varios frentes, incluidas las mismas comunidades.

“Recibió las apreciaciones de la Fuerza Pública, donde claramente hemos dicho nosotros que estos criminales tienen en su ADN el narco, la plata, pero también él recibía información directa allá de las comunidades donde le daban una apreciación un poco diferente”, describió.

“Esas decisiones se tomaron balanceando toda esa información y buscando siempre un bien común”, sentenció el ministro.

Escuche la entrevista completa:

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