“No entiendo cómo a estas alturas hace el ridículo”: Santos responde a Uribe por plebiscito de paz

El expresidente Juan Manuel Santos respondió en 6AM W de Caracol Radio a las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez, quien afirmó a Julio Sánchez Cristo que Juan Manuel Santos se negó a llegar a un acuerdo tras la victoria del “no” en el plebiscito por la paz en 2016.

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Santos aseguró que las declaraciones de Uribe son “contraevidentes”, puesto que existe registro a nivel gráfico y documental que demuestra las invitaciones y reuniones que se llevaron a cabo con el comité de la campaña del “no”.

¿Qué respondió Juan Manuel Santos a Álvaro Uribe?

El expresidente señaló que, además de la existencia de pruebas que confirman la reunión que se llevó a cabo con representantes de la oposición como Marta Lucía Ramírez, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo y el mismo Uribe, se desarrollaron grupos de trabajo para renegociar varios puntos de los acuerdos con las Farc.

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“Ese ejercicio de grupos de trabajo sobre el acuerdo generó 60 propuestas de modificaciones y se acogieron 58. Entonces yo sí no entiendo cómo a estas alturas el expresidente Uribe en cierta forma hace el ridículo. Porque es que han salido las fotos, las filmaciones de televisión de esas reuniones, de esos grupos de trabajo”, aseguró Santos.

El exmandatario se refirió también a múltiples declaraciones que ha brindado Álvaro Uribe a lo largo de las desavenencias mutuas con relación, por ejemplo, a su presencia en Colombia durante la operación Jaque y a presuntos sobornos recibidos de Odebrecht.

“Que me robé el plebiscito y que todos los problemas que está viviendo el país son productos del acuerdo de paz, cuando la realidad, y todo el mundo lo sabe, es que buena parte de los problemas son precisamente por lo contrario, porque no se ha implementado el acuerdo de paz; se inventó eso del ‘petrosantismo’, en fin, es una secuencia de mentiras”, lamentó.

¿Por qué sigue la pelea entre Santos y Uribe?

“No he podido descubrir, algunos me dicen que está invadido de odio y de rencor, que eso es lo que lo hace comportarse como se está comportando. Pero eso me da a mí mucha tristeza como colombiano”, afirmó Santos, declarándose desconcertado ante las constantes manifestaciones de Álvaro Uribe en su contra.

Juan Manuel Santos indicó que la relación ha contado con mediadores que van desde reconocidos empresarios del país hasta las esposas de ambos expresidentes, pero sin llegar a buen puerto. Ante esto, Santos reflexionó sobre lo que considera como una necesidad de Uribe de mantener enemistades como estrategia política.

“Yo era su ministro de Defensa y él no hacía sino darle madera al expresidente Pastrana y a Gaviria. Un día le dije: ‘Oiga, presidente, ¿usted para qué los sigue atacando si son irrelevantes? ¿Para qué sigue con esa cantaleta? Y me dijo: ‘Vea, ministro, en la política hay que tener buenos enemigos y, si no los tiene, hay que inventárselos’“, recordó Santos.

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