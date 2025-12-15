Petro responde Antonio García sobre escándalo en UNGRD y aseguró que se dejó llevar por la “codicia”

El presidente Gustavo Petro le respondió a Antonio García, comandante del ELN por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) “indicando que entregó su corazón a la codicia”, quien recientemente le recordó el escándalo de corrupción en la entidad.

“Por eso el pueblo no obedece a sus órdenes de paro, se irá a rumbear las fiestas navideñas y será feliz. Dirá como el presidente la orden es no matar en navidad. Si nos agreden de afuera, el pueblo mirará de nuevo las montañas”.

El presidente añadió que algunos implicados usaron los mismos métodos que sectores de derecha, olvidando que su pasado de izquierda no les protegería del escrutinio y el rechazo social.

Petro afirmó: “Solo uso lo que ya estaba del sistema de corrupción y se le olvidó que si hacía lo mismo que las derechas lo iban a masacrar, pero a él, por haber sido de izquierdas. Izquierdistas que se acomodan tanto que se vuelven neoliberales y entregan el corazón, que nunca se debe entregar, a la codicia y terminan como esclavos sin libertad”.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro le dio la orden a las Fuerzas Militares para atacar al ELN, el comandante de este grupo subversivo, Antonio García, publicó un comunicado en el que recordó, entre otras cosas, el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por el que han sido vinculados varios ministros y funcionarios.

“Presidente, al ELN no se nos ha olvidado para nada el ‘amor eficaz’ que predicó Camilo Torres, hasta podemos tener alguna identidad con usted en el discurso, pero en la práctica tenemos diferencias, pues en nuestro caso haríamos llegar el agua al pueblo de La Guajira, en cambio, en su Gobierno los Olmedos fueron ‘eficaces’ y se llevaron el dinero y carrotanques para sus bolsillos”, señala uno de los apartes del documento.

En el comunicado, alias Antonio García también recordó el reciente escándalo en el que han estados vinculados el general Miguel Huertas y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes han sido señalados de entregarle información de seguridad nacional a las disidencias de las Farc.

“Su Gobierno ha sido ‘eficaz’ en las coordinaciones con las bandas de las ex-Farc para usarlas en planes contrainsurgentes contra el ELN, como ha quedado evidenciado en las andanzas del general Miguel Huertas y Wilmer Mejía de la DNI”, complementó.