Antonio García, comandante del ELN, insiste en un “Acuerdo Nacional” para la paz en Colombia

El máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, reiteró la propuesta de un acuerdo nacional amplio como vía para impulsar transformaciones en Colombia y, en consecuencia, construir la paz.

Según el jefe guerrillero, los intentos de paz adelantados por distintos gobiernos no han logrado ni el fin del conflicto armado ni los cambios de fondo que, a su juicio, el país necesita.

En su pronunciamiento, García dice que el ELN retoma su propuesta de la Convención Nacional, planteando que la paz no debe ser el punto de partida, sino el resultado de un proceso previo de transformaciones políticas, sociales y económicas.

“Las propuestas de paz no han llevado ni a cambios para el país ni a la paz misma”, afirmó, y también cuestionó que los acuerdos firmados en décadas pasadas han quedado en promesas incumplidas.

García dijo que la idea de un acuerdo nacional, a la que denominó como una “Convención Nacional 10.0” busca construir consensos con todos los sectores sociales y políticos, más allá del Gobierno de turno, para definir una ruta de cambios.

Acuerdos de paz con el gobierno Petro

También se refirió al proceso de paz con el actual Gobierno de Gustavo Petro, al que calificó como “truncado”, asegurando que la falta de continuidad a los acuerdos sobre participación de la sociedad, así como los incumplimientos al cese al fuego y presuntas alianzas con estructuras paramilitares, llevaron al congelamiento de la mesa de diálogos.

En ese contexto, criticó que la agenda de transformaciones se haya limitado a reformas por la vía parlamentaria, un escenario que, según dijo, “no está habilitado para transformarse”.

En el plano regional, el jefe del ELN justificó la presentación de esta propuesta en un momento que considera crítico para Colombia y América Latina, por lo que describió como una política “agresiva” de Estados Unidos hacia el continente.

La propuesta, precisó, no está dirigida únicamente al Gobierno, sino a partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones regionales y a la sociedad en su conjunto, con la expectativa de que sea debatida en la campaña electoral y eventualmente implementada por los próximos gobiernos.

Narcotráfico

García rechazó las acusaciones que vinculan al ELN con el narcotráfico. Aseguró que la organización no participa en cultivos, producción ni comercialización de drogas ilícitas.

Afirmó que más bien, las agencias norteamericanas, la DEA, la CIA, el FBI, y las agencias de inteligencia de las fuerzas militares colombianas, tienen pruebas de ello.