Petro rechaza propuesta del ELN de un “Acuerdo Nacional”: exige condiciones para retomar diálogos

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

El presidente, Gustavo Petro, le respondió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que la guerrilla planteara la construcción de un “Acuerdo Nacional” como solución a la prolongada crisis política y social del país.

En su pronunciamiento, el presidente Petro recordó que el ELN ya había tenido oportunidades de negociación formal con el Estado, pero señaló que acciones violentas de la guerrilla, incluidas masacres atribuidas al control de cultivos ilícitos y minería ilegal, destruyeron tales procesos y causaron graves daños a comunidades rurales.

El jefe de Estado afirmó que ninguna negociación puede avanzar mientras el ELN no abandone las economías ilegales, detenga el reclutamiento de menores de edad y de paso devuelva a quienes fueren reclutados.

El mandatario también dijo que la transformación territorial debe diseñarse junto con los habitantes de las regiones afectadas por el conflicto armado.

¿Colombia se unirá con Venezuela?

El presidente Petro planteó que la primera reunión oficial con Venezuela debe centrarse en el desarrollo de una zona económica especial agrario e industrial entre Norte de Santander y Táchira, en un intento por fortalecer la economía regional y combatir las economías ilícitas que financian el conflicto.

Fue enfático en decir que en caso de que el ELN no abandone su presencia en territorio venezolano y no se comprometa a participar en un proceso de paz serio, podrían coordinarse acciones conjuntas de carácter militar con ese país​ para hacer frente al grupo guerrillero.

Sobre la reinserción de combatientes, Petro propuso que esta se realice mediante cooperativas productivas de gran escala, concebidas como una alternativa a las fuentes de financiación ilegal que sostienen a las estructuras armadas.

¿Cambios en la JEP?

En cuanto a la justicia transicional, el presidente instó a que la Fiscalía General asuma los casos en materia de crÍmenes graves, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría extender su jurisdicción a partir de una ley discutida por el próximo Congreso o por una Asamblea Nacional Constituyente si así lo decide el pueblo colombiano.

Petro también planteó que una eventual Asamblea Constituyente no sustituiría la Constitución de 1991, sino que la "complementaría y fortalecería", garantizando derechos fundamentales que, a su juicio, el Congreso actual no ha legislado, como parte de un proceso más amplio para consolidar un Estado social de derecho.