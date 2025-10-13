Petro propone reactivar diálogos con el ELN y envía mensaje a Pablo Beltrán por crisis en Gaza

El mandatario colombiano, Gustavo Petro. EFE/ Presidencia de Colombia / Presidencia de Colombia ( EFE )

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro volvió a plantear la posibilidad de reiniciar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esto tras haber sido suspendidos desde hace varios meses.

Esta aclaración la hizo luego de explicar la reactivación del contacto por parte del gobierno con el Clan del Golfo por medio de la intermediación de Qatar.

Es por esto que el mandatario reveló la intención del gobierno por reactivar también el contacto con el ELN e hizo un llamado al máximo comandante de la guerrilla, Pablo Beltrán.

“Es hora de reiniciar los contactos con el ELN. Le respondo al señor Pablo Beltrán. Pruebe la paz de Colombia”, afirmó.

Este llamado por parte de Petro se da luego de que en septiembre del 2025, Pablo Beltrán, reapareciera desde las selvas de Colombia hablando sobre los focos de violencia y los combates que sostienen sus filas en departamentos como Norte de Santander, Chocó y Arauca, entre otros y sobre la propuesta de reactivar las negociaciones con el Gobierno Nacional tras ocho meses de su suspensión.

“No sé necesita destruir una ciudad entera y matar 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario”, concluyó el mandatario en su mensaje.