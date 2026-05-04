Sudamericano Femenino Sub-17: Así quedó la Selección Colombia en la tabla de posiciones

La Selección Colombia Femenina Sub-17 celebra uno de su tres goles ante Paraguay / Twitter: @FCFSeleccionCol

La Selección Colombia femenina Sub-17 goleó 3-0 a Paraguay en la última fecha del Grupo A del Sudamericano de la categoría, el cual se celebra en Paraguay. Pese al resultado, el combinado nacional no logró avanzar a las semifinales.

Los goles del triunfo para el equipo dirigido por Carlos Paniagua fueron obra de Dayana Torres, Rihanna Cuesta y Maura Henao. No obstante, con el nuevo cambio en el reglamento, no le alcanzó para acceder a la siguiente instancia.

Argentina, Chile y Colombia terminaron empatados en el Grupo A con 8 puntos, incluso, la Selección llegó a tener mejor diferencia de gol que las argentinas; sin embargo, debido al cambio en el ítem de desempate, donde se tiene en cuenta el enfrentamiento directo, Argentina y Chile accedieron a semifinales.

¿Qué viene para Colombia?

La Selección Colombia ahora buscará uno de los cuatro cupos a la Copa del Mundo de Marruecos. Los terceros de cada grupo accedieron a un playoff, Colombia por el Grupo A y Ecuador por el Grupo B.

El combinado nacional se estará enfrentando al perdedor de la semifinal entre Argentina y Venezuela. Dicho compromiso será el próximo 9 de mayo.

Posiciones Sudamericano Sub-17

Grupo A

Pos Equipo Pts PJ 1 Argentina 8 4 2 Chile 8 4 3 Colombia 8 4 4 Paraguay 3 4 5 Bolivia 0 4

Grupo B