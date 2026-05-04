Sudamericano Femenino Sub-17: Así quedó la Selección Colombia en la tabla de posiciones
A pesar de golear a Paraguay en la última fecha y de igualar en puntos con Argentina y Chile, el combinado nacional no clasificó a las semifinales.
La Selección Colombia femenina Sub-17 goleó 3-0 a Paraguay en la última fecha del Grupo A del Sudamericano de la categoría, el cual se celebra en Paraguay. Pese al resultado, el combinado nacional no logró avanzar a las semifinales.
Los goles del triunfo para el equipo dirigido por Carlos Paniagua fueron obra de Dayana Torres, Rihanna Cuesta y Maura Henao. No obstante, con el nuevo cambio en el reglamento, no le alcanzó para acceder a la siguiente instancia.
Argentina, Chile y Colombia terminaron empatados en el Grupo A con 8 puntos, incluso, la Selección llegó a tener mejor diferencia de gol que las argentinas; sin embargo, debido al cambio en el ítem de desempate, donde se tiene en cuenta el enfrentamiento directo, Argentina y Chile accedieron a semifinales.
Más información
¿Qué viene para Colombia?
La Selección Colombia ahora buscará uno de los cuatro cupos a la Copa del Mundo de Marruecos. Los terceros de cada grupo accedieron a un playoff, Colombia por el Grupo A y Ecuador por el Grupo B.
El combinado nacional se estará enfrentando al perdedor de la semifinal entre Argentina y Venezuela. Dicho compromiso será el próximo 9 de mayo.
Posiciones Sudamericano Sub-17
Grupo A
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|1
|Argentina
|8
|4
|2
|Chile
|8
|4
|3
|Colombia
|8
|4
|4
|Paraguay
|3
|4
|5
|Bolivia
|0
|4
Grupo B
|Pos
|Equipo
|Pts
|PJ
|1
|Brasil
|12
|4
|2
|Venezuela
|6
|4
|3
|Ecuador
|5
|4
|4
|Uruguay
|4
|4
|5
|Perú
|1
|4
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...