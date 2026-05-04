La Selección Colombia pierde un jugador del proceso Lorenzo para el Mundial: así fue su grave lesión. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Se avecina la Copa del Mundo 2026 y la Selección Colombia sufre por las lesiones. En las últimas horas, un jugador que ha hecho parte del proceso Néstor Lorenzo y ha figurado como alternativa en zaga defensiva, sufrió una complicada lesión de rodilla.

Cristian Borja es baja en América de México y la Selección Colombia

El lateral colombiano Cristian Borja, jugador del América del fútbol mexicano, sufrió el domingo 3 de mayo una lesión en el ligamento de su rodilladerecha y por tal motivo estará ausente de las canchas en los próximos partidos de su equipo en el torneo Clausura 2026.

La directiva de las Águilas confirmó este domingo en sus redes sociales que Borja se lastimó el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y el tiempo de su recuperación dependerá de cómo evolucione.

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Borja es uno de los fijos en la alineación titular del entrenador brasileño Andre Jardine, que en el presente campeonato puso a jugar al lateral izquierdo en 16 de los 17 partidos de la fase regular, 15 de ellos como titular.

El chocoano de 33 años salió al minuto 45+4 del partido que América empató 3-3 con los Pumas UNAM, durante la ida de los cuartos de final del Clausura y su baja se une a las numerosas del América, que esta semana perdió al también colombiano Raúl Zúñiga, por una fractura de clavícula, y al delantero uruguayo Brian Rodríguez, por molestias musculares. Vea acá la lesión de Borja:

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En cuanto a la Selección Colombia, Cristian Borja fue convocado por el seleccionador Néstor Lorenzo en siete oportunidades, todas ellas por encuentros de Eliminatorias rumbo al Mundial de este año. La primera se dio en octubre del 2023 y la última en junio del 2025.

Durante esos casi dos años de lapso, el lateral izquierdo disputó cuatro partidos, tres como titular (Paraguay, Bolivia, Perú) y uno más ingresando desde el banco de suplentes (Brasil). Justamente, ante la Canarinha, dio la asistencia para la primera anotación de Luis Díaz.

Borja es una de las variantes por sector izquierdo en la Tricolor, entendiendo que Johan Mojica parte como titular. Ahora, sin la posibilidad de pelear por el segundo cupo, la lucha cae en Juan David Cabal, Álvaro Angulo y Déiver Machado, dependiendo de los resultados de su reciente lesión muscular.