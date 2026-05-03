EN VIVO 🔴 | Plan retorno HOY Domingo 3 de mayo 2026 Colombia: estado de las vías, cierres y más

Este domingo 3 de mayo de 2026 es el último día del particular puente festivo formado a causa del Día Internacional de los Trabajadores como conmemoración inamovible que este año cayó viernes.

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En varias ciudades del país las autoridades de tránsito y transporte preparan operativos para facilitar el alto flujo vehicular que se espera en estas fechas y garantizar la seguridad de los viajeros.

Entre estas medidas se encuentra el pico y placa regional que aplica en los nueve corredores de acceso a Bogotá, así como una amplia variedad de restricciones que se encuentran activas en las vías de Cundinamarca y el resto del país.

¿Cómo funciona el pico y placa regional el domingo 3 de mayo?

Entre las medidas dispuestas desde Movilidad para favorecer el plan retorno está el pico y placa regional que está activo este domingo 3 de mayo en los principales corredores de acceso.

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Las autoridades establecieron la siguiente restricción y horarios:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

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