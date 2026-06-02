Sanciones por no cumplir con la declaración de renta 2026: valores y fechas límites según NIT

La Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) publicó el calendario oficial para la declaración de renta 2026 (año gravable 2025) para las personas naturales.

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Según la DIAN, entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, las personas naturales en Colombia deberán cumplir con los plazos establecidos. Es crucial que quienes declaren renta realicen la declaración y el pago en las fechas límites para evitar sanciones.

La declaración de renta es un trámite obligatorio anual, ya que le permite a la DIAN conocer los ingresos, gastos y patrimonio obtenidos por los colombianos durante el año gravable.

Límites para declarar renta en 2026

Para este 2026, la entidad estableció los topes para la declaración de renta, teniendo en cuenta factores como ingresos, bienes, compras, consumos, consignaciones y transferencias del año anterior.

En ese sentido, las personas que cumplan con topes específicos de ingresos superiores a $69.718.600, un patrimonio mayor a 224.095.500 o si son responsables del IVA, deberán declarar renta, entre agosto y octubre de este año:

Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $69.718.600. Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $69.718.600. Que el valor total de las compras y consumos sea igual o superior a $69.718.600. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sea igual o superior a $69.718.600. Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2025 sea igual o superior a $224.095.500.

Sanciones por no declarar renta a tiempo

De acuerdo con la DIAN, la sanción mínima por incumplimiento de obligaciones fiscales ante la DIAN en 2026 será de $523.740. Lo que significa que, incluso si se presenta la declaración un dia tarde, se deberá asumir este costo indpendientemnte si el saldo a favor es cero.

Se enviará un mensaje de advertencia indicando que se cuenta con un mes para realizar el pago del impuesto. Si no se cumple con este plazo, se aplicará un recargo del 10%, conforme al artículo 642 de la ley vigente.

Si no se presenta en ninguno de los casos mencionados, se aplicará una sanción del 20% basada en el valor de las consginaciones bancarias.

Calendario para personas naturales: fecha limite para declarar

Así quedó el calendario de la declaración de renta, según los últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT) y la fecha límite para declarar:

Agosto 2026

01 y 02 12 de agosto del 2026

03 y 04 13 de agosto del 2026

05 y 06 14 de agosto del 2026

07 y 08 18 de agosto del 2026

09 y 10 19 de agosto del 2026

11 y 12 20 de agosto del 2026

13 y 14 21 de agosto del 2026

15 y 16 24 de agosto del 2026

17 y 18 25 de agosto del 2026

19 y 20 26 de agosto del 2026

21 y 22 27 de agosto del 2026

23 y 24 28 de agosto del 2026

25 y 26 31 de agosto del 2026

Septiembre 2026

27 y 28 1 de septiembre del 2026

29 y 30 2 de septiembre del 2026

31 y 32 3 de septiembre del 2026

33 y 34 4 de septiembre del 2026

35 y 36 7 de septiembre del 2026

37 y 38 8 de septiembre del 2026

39 y 40 9 de septiembre del 2026

41 y 42 10 de septiembre del 2026

43 y 44 11 de septiembre del 2026

45 y 46 14 de septiembre del 2026

47 y 48 15 de septiembre del 2026

49 y 50 16 de septiembre del 2026

51 y 52 17 de septiembre del 2026

53 y 54 18 de septiembre del 2026

55 y 56 21 de septiembre del 2026

57 y 58 22 de septiembre del 2026

59 y 60 23 de septiembre del 2026

61 y 62 24 de septiembre del 2026

63 y 64 25 de septiembre del 2026

65 y 66 28 de septiembre del 2026

Octubre 2026