Trágico accidente en Cundinamarca deja tres personas muertas, incluyendo una menor de edad

Un trágico accidente se registró este domingo 3 de mayo en la vía Villavicenvio-Yopal, luego de que un vehículo particular y un bus intermunicipal se estrellaran en el sector de Paratebueno.

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Debido al impacto, tres personas, entre ellas una menor de edad, integrantes de una misma familia, fallecieron en el lugar del accidente. Sin embargo, otra menor de edad fue rescatada con vida y trasladada a un centro asistencial por organismos de socorro.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, lamentó la muerte de las personas en este grave accidente. “Lamentamos el siniestro vial con víctimas fatales en el sector La Europa, municipio de Paratebueno, que deja cuatro personas fallecidas. El caso es atendido por unidades de tránsito”, aseguró el mandatario.

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El accidente se registró en medio del plan retorno, en donde miles de personas transitan por las carreteras del país, tras el viernes festivo que hubo el 1 de mayo. Cabe mencionar que los vehículos ya fueron retirados de la carretera.