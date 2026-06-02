Pacto Histórico fuerte en Pasto, así votó la ciudad durante la primera vuelta presidencial

Pasto - Nariño

Con una participación cercana al 66,5% del censo electoral, Pasto registró una importante asistencia a las urnas el pasado 31 de mayo con cerca de 210 mil sufragantes.

Pese a que en el país, el movimiento ‘Defensores de la Patria’ obtuvo la mas alta votación, en esta zona del país el panorama fue distinto.

De acuerdo con los resultados reportados para el municipio, la fórmula presidencial encabezada por Iván Cepeda Castro y Aída Marina Quilcué Vivas obtuvo 140.876 votos, equivalentes al 66,07% de la votación registrada en la ciudad.

En segundo lugar se ubicó la fórmula de Defensores de la Patria, integrada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, que alcanzó 49.475 votos, correspondientes al 23,19%.

La tercera posición fue para el Partido Centro Democrático, con Paloma Valencia Laserna y Juan Daniel Oviedo Arango, quienes sumaron 9.410 votos, equivalentes al 4,41%.

Después aparecen Sergio Fajardo y Diana Cristina Bonilla, del movimiento Dignidad y Compromiso, con 6.816 votos (3,20%), seguidos por Claudia López y Leonardo Huertas, de Con Claudia Imparables, con 1.630 votos (0,76%), las demás candidaturas obtuvieron votaciones inferiores al 1 % del total.

Positivo balance de seguridad

La jornada electoral transcurrió sin alteraciones al orden público en Pasto y los municipios de Tangua, Nariño, Yacuanquer y Chachagüí, según el balance entregado por la Policía Metropolitana de Pasto.

Durante los controles realizados fueron impuestas 82 medidas correctivas por incumplimiento de las restricciones establecidas para la jornada, principalmente por venta e ingesta de bebidas embriagantes y por la restricción de parrillero en motocicleta.

Además, se aplicaron 10 órdenes de comparendo relacionadas con propaganda electoral y fueron incautados 11.781 elementos publicitarios que no cumplían con la normatividad vigente.