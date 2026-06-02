Estos son los dos municipios de Nariño en los que ganó Abelardo de la Espriella

La Gran Convención de Defensores de la Patria, convocada por Abelardo de la Espriella, candidato a las elecciones presidenciales de 2026, en el marco de su campaña Firme Por La Patria. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Nariño

Nariño se consolidó como uno de los departamentos con mayor respaldo para Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, con el 100 % de las mesas informadas, la fórmula del Pacto Histórico, integrada por Iván Cepeda Castro y Aída Marina Quilcué Vivas, obtuvo 472.845 votos, equivalentes al 68,54% de la votación departamental.

En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, quien alcanzó 148.120 votos, correspondientes al 21,47%. Más abajo quedaron Paula Valeria Laserna, del Centro Democrático, con 31.353 votos (4,54%), y Sergio Fajardo, de Dignidad y Compromiso, con 13.039 sufragios (1,89%).

Aunque el Pacto Histórico lideró en la gran mayoría de municipios nariñenses, hubo dos excepciones donde la mayor votación fue para Abelardo de la Espriella.

Municipios de Nariño en los que ganó De la Espriella

El primer municipio fue San José de Albán, donde Defensores de la Patria obtuvo 1.787 votos, equivalentes al 40,27 %, frente a 1.674 votos (37,72 %) alcanzados por Iván Cepeda.

El segundo fue San Pedro de Cartago, municipio en el que Abelardo de la Espriella logró 1.382 votos, correspondientes al 43,74 %, mientras que Iván Cepeda obtuvo 1.193 sufragios, equivalentes al 37,76 %.

Tras el resultado del 31 de mayo, 62 de los 64 municipios de Nariño prefirieron al Pacto Histórico, dejando a Albán y San Pedro de Cartago como los únicos municipios de Nariño donde la mayoría de votantes se inclinó por Abelardo de la Espriella.