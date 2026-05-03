¡Pilas, viajeros!: Autopista Sur tendrá reducción a dos carriles por obras de TransMilenio en Soacha

Este domingo, 3 de abril, miles de personas transitarán por las diferentes carreteras del país, tras el puente por el viernes festivo. En ese sentido, habrá alta congestión vehicular por lo que las autoridades de tránsito recomiendan planear los viajes con anticipación.

Uno de los corredores por las que más transitan vehículos es la vía Bogotá-Girardot. Este domingo habrá una novedad que afecta a quienes se movilizan por esa carretera, debido a que la Autopista Sur tendrá reducción a dos carriles por obras de TransMilenio en Soacha.

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“Hoy ingresarán cerca de 24.000 automotores por la Autopista Sur, con mayor congestión desde las 4:00 p.m. El corredor tendrá reducción a dos carriles entre Maiporé y 3M por obras de TransMilenio, prevea esto”, escribió el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en su cuenta de X.

Debido a esta novedad, se harán desvíos aleatorios por Mondoñedo para reducir tiempos de espera. “En la vía Mosquera–Girardot, vía La Mesa, tendremos reversible continuo desde Apulo hasta Mosquera. También habrá cierres cortos en el km 96, sector Chantilly, por labores de limpieza”, confirmó el mandatario.

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Asimismo, hoy habrá alta probabilidad de lluvias después del mediodía, lo que dificultaría aún más el retorno. “Entre más temprano, mejor. Regrese en la mañana para evitar largos trancones en la tarde y noche”, fue el llamado que hizo el gobernador en sus redes sociales.

Es importante mencionar que, con la finalidad de organizar el tránsito, hoy habrá pico y placa regional para el ingreso a Bogotá que aplica para todos los vehículos particulares en los 9 corredores viales de la ciudad. La medida, que funciona desde el mediodía, funciona de la siguiente manera: