¿Lloverá en Colombia? Pronóstico del IDEAM del 2 al 5 de junio en Bogotá y ciudades principales

¿Lloverá en Colombia? Pronóstico del IDEAM del 2 al 5 de junio: Bogotá y ciudades principales

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales presentó el pronóstico del clima en Colombia para la semana del 1 al 5 de junio de 2026; indica condiciones variables en gran parte del país, con lluvias frecuentes en las regiones Orinoquía, Amazonía, Pacífica y sectores del Caribe y la región Andina.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el jueves 4 de junio sería el día con las precipitaciones más intensas.

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¿Cómo estará el clima en Bogotá?

En Bogotá predominarán las condiciones secas durante gran parte de la semana. No obstante, se esperan algunas lluvias durante las tardes del jueves 4 y viernes 5 de junio. La temperatura mínima rondará los 10 grados Celsius, mientras que las máximas estarán entre los 18 y 20 grados.

Por otra parte, el Caribe colombiano mantendrá la probabilidad de temperaturas elevadas, especialmente al inicio y a mediados de la semana.

Pronóstico del clima, martes 2 de junio:

Durante el martes se prevé un incremento de las lluvias en las regiones Caribe y Pacífica, además del norte de la región Andina y el occidente de la Orinoquía y la Amazonía.

Los departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones intensas serán Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo.

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Cómo estará el clima el miércoles 3 de junio:

A mitad de semana se esperan lluvias más extendidas en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, aunque con menor intensidad que las previstas para el jueves. También podrían presentarse tormentas eléctricas aisladas en departamentos como Cesar, Bolívar, Sucre, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Arauca, Casanare y Meta.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían registrarse algunas lluvias de baja intensidad, principalmente en zonas marítimas cercanas al archipiélago.

Pronóstico del clima. jueves 4 de junio:

Las proyecciones indican que el jueves será la jornada con las lluvias más significativas. Se espera una intensificación de las precipitaciones en el oriente y sur de la región Caribe, el norte de la región Andina, la región Pacífica y amplias zonas de la Orinoquía.

Además, aumentará la probabilidad de tormentas eléctricas en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Clima en Colombia, viernes 5 de junio:

Para el cierre de la semana laboral se prevén lluvias más dispersas y de menor intensidad. Sin embargo, continuarán las precipitaciones en la región Pacífica, el occidente de la región Andina, sectores de la Amazonía y la Orinoquía.

Los mayores acumulados podrían concentrarse en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Vaupés, Guainía, Casanare, Arauca y Meta.