El 3 de mayo hay pico y placa regional en Bogotá y Soacha: Así será la restricción y horario. Getty Images

Aunque no se trata de un puente festivo convencional, puesto que empieza este viernes primero de mayo, las autoridades de movilidad en Bogotá se preparan este fin de semana para una jornada de alta afluencia de viajeros en los corredores de acceso y salida de la ciudad.

Le podría interesar: ¡Atención! Puente vehicular en Bogotá cambia de sentido: ¿por dónde podrán transitar los vehículos?

Según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, se espera que 1.057.062 vehículos salgan de la ciudad, mientras que se prevé que 1.031.973 ingresarán a la misma. Es por ello que se prepara un Plan Éxodo y Retorno que permite facilitar la movilidad de los viajeros.

¿Cómo será el pico y placa regional el domingo 3 de mayo?

Entre las medidas dispuestas desde Movilidad para favorecer el plan retorno está el pico y placa regional que estará activo el próximo domingo 3 de mayo en los principales corredores de acceso.

Lea también: Marchas 1 de mayo, Día del Trabajo en Colombia 2026: puntos de encuentro, HORA y recorrido

Las autoridades establecieron la siguiente restricción y horarios:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

¿Cuáles son los corredores de acceso a Bogotá?

Tenga en cuenta que el pico y placa regional funcionará en los nueve corredores de acceso a Bogotá el próximo domingo 3 de mayo: