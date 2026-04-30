El 3 de mayo hay pico y placa regional en Bogotá y Soacha: Así será la restricción y horario
Así funcionará la medida en los corredores de acceso y salida de la capital del país y en las inmediaciones del municipio de Soacha: estos son los horarios.
Aunque no se trata de un puente festivo convencional, puesto que empieza este viernes primero de mayo, las autoridades de movilidad en Bogotá se preparan este fin de semana para una jornada de alta afluencia de viajeros en los corredores de acceso y salida de la ciudad.
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Según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, se espera que 1.057.062 vehículos salgan de la ciudad, mientras que se prevé que 1.031.973 ingresarán a la misma. Es por ello que se prepara un Plan Éxodo y Retorno que permite facilitar la movilidad de los viajeros.
¿Cómo será el pico y placa regional el domingo 3 de mayo?
Entre las medidas dispuestas desde Movilidad para favorecer el plan retorno está el pico y placa regional que estará activo el próximo domingo 3 de mayo en los principales corredores de acceso.
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Las autoridades establecieron la siguiente restricción y horarios:
- De 12:00 m. a 4:00 p. m.: ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
- De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: ingreso permitido para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
¿Cuáles son los corredores de acceso a Bogotá?
Tenga en cuenta que el pico y placa regional funcionará en los nueve corredores de acceso a Bogotá el próximo domingo 3 de mayo:
- Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.
- Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.
- Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.
- Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.
- Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.
- Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.
- Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.
- Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.
- Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....