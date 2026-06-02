Alcaldía de Pasto suspende instalación de nuevas cámaras de fotodetección

Pasto - Nariño

La Alcaldía de Pasto anunció que adelanta una revisión jurídica sobre la distribución de los recursos generados por el sistema de fotodetección, con el fin de establecer si una mayor proporción de estos ingresos debe permanecer en el municipio para fortalecer la seguridad vial, la movilidad y las acciones de control de tránsito.

El alcalde Nicolás Toro explicó que las cámaras de fotodetección son una herramienta necesaria para reducir la accidentalidad y prevenir comportamientos peligrosos en las vías, por lo que rechazó los cuestionamientos que señalan que estas medidas representan una persecución contra los conductores.

“El 99 % de los conductores en Pasto son personas honorables y responsables. Las medidas de control incomodan a quienes conducen en estado de embriaguez, exceden los límites de velocidad, irrespetan los semáforos o ponen en riesgo la vida de otras personas”, señaló el mandatario a Caracol Radio.

El mandatario aseguró que en distintos sectores del municipio se han registrado hechos fatales relacionados con imprudencias en las vías por lo que las herramientas tecnológicas de control buscan precisamente reducir estos casos y proteger la vida de conductores, peatones y pasajeros.

Piden redistribuir recursos de fotomultas

El alcalde Nicolás Toro advirtió que existe preocupación frente a la distribución de los recursos provenientes de las infracciones detectadas por las cámaras debido a que actualmente una parte importante de esos ingresos es recibida por el concesionario encargado de la operación del sistema gracias a un contrato suscrito en administraciones anteriores.

“Lo que estamos peleando es que, si bien esa concesión no la hemos podido tumbar, al menos el producido de esas cámaras, el 90 % se quede en el municipio y el 10 % se vaya para la concesión”, señaló.

De acuerdo con el mandatario, la Administración Municipal elevó consultas ante las autoridades competentes para determinar si la actual distribución de recursos se ajusta a la normatividad vigente, y en caso de obtener un concepto favorable, el municipio adoptaría las medidas necesarias para garantizar una mayor participación en esos ingresos.

Mientras se obtiene un pronunciamiento definitivo, la Alcaldía ordenó no avanzar en la instalación de nuevos puntos de fotodetección en la ciudad, no obstante, la cámara ubicada frente al Estadio Departamental Libertad continuará operando con normalidad.